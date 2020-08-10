最近大陸都市劇《三十而已》成為熱話，講述三個踏入30歲、不同背景的女生在職場、愛情、生活上遇到的危機，在網絡上掀起熱烈的討論。除了探討30歲女性的價值和人生觀之外，劇中最讓網民義憤填膺的就是3位「極品渣男」，更各自為這些渣男們起了代號，同時警惕女生們小心生活上遇到這些「極品」，不禁慨嘆有這樣的男人做老公寧願一世單身。

陸劇《三十而已》的渣男們，正好給女生們在現實中的一大警惕。（《三十而已》劇照）

多金靚仔型渣男：梁正賢（梁海王）

梁海王：「海王」是指曖昧關係衆多，經常撒網捕魚，又跟「中央空調」相同意思。

王漫妮的男友梁正賢外表出眾、富有而且出手闊綽，花言巧語而且很懂得捉住女人的心。（《三十而已》劇照）

王漫妮的男友梁正賢是所有女性最應該小心的渣男類型，他外表出眾、富有而且出手闊綽，花言巧語而且很懂得捉住女人的心，用浪漫的手段吸引女人，讓女人很容易就沉迷，情不自禁。他和王漫妮在郵輪邂逅，為了追求王漫妮，更特意追到了她工作的地方，他知道王漫妮著重名份，當著全公司宣示主權，即使王漫妮是個獨立的女性都被攻陷了。

梁正賢原來有一個交往了7年的女朋友，卻還是明目張膽地腳踏兩條船。（《三十而已》劇照）

梁正賢更宣稱自己是個不婚主義者，即使是這樣，王漫妮也甘心留在他身邊，希望終有一天能成功改變對方，幻想著和他攜手一生的未來。但是梁正賢原來有一個交往了7年的女朋友，卻還是明目張膽地腳踏兩條船，甚至提出「一南一北」的相處模式，讓筆者看了也不禁「磨刀霍霍」準備動手屠渣男！不婚主義並沒有錯，但是最錯的是玩弄別人的感情，利用物質這些糖衣陷阱去欺騙女性的感情，更讓她不知情下就「被」當小三，而且對感情不負責任，厭倦後就可以用不婚主義的藉口毫無顧忌地抽身離開。

梁正賢「多金靚仔型渣男」語錄：(按圖看更多)

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大男人型渣男：許幻山 ( 許放炮 )

許放炮：由於許幻山是烟花設計師，之後出軌和小三約炮，因此被叫許放炮。

許幻山擁有一個「出得廳堂入得廚房」的好老婆顧佳，生活和事業都有老婆照顧，卻還是出軌。（《三十而已》劇照）

許幻山擁有一個「出得廳堂入得廚房」的絕世好老婆顧佳，結婚多年以來不僅把家裡整理得井井有條，而且顧佳還是個能幹的好幫手，讓許幻山從設計師升上了公司高層，公司業務出現問題，顧佳二話不說為丈夫解決，孩子教育問題也是她負責，可是不知足又大男人主義的許幻山心裡容不下能力比他強的妻子，總是對妻子冷嘲熱諷，而女同事和獻殷勤和追捧讓他自信心膨脹，享受著「被崇拜」的感覺，因此他最後出軌了，不論是作為丈夫或父親，他都是不合格的，不懂感恩又不成熟的男人，註定會失去最好的東西。

許幻山「大男人渣男」語錄：(按圖看更多)

裝睡自私型渣男：陳嶼 ( 陳養魚 )

陳養魚：陳嶼是個養魚專家，對自己養的魚比對妻子還緊張，因此獲稱陳養魚。

陳嶼和鍾曉芹結婚多年同住卻形同陌路，陳嶼對妻子更是漠不關心，怕麻煩而不願意溝通。（《三十而已》劇照）

陳嶼和鍾曉芹結婚多年，感情早已被磨蝕掉，他們的關係比起夫妻，更像是宿舍室友，各自過日子，沒有交流和溝通，就連夫妻間的性生活也像是例行公事一樣，每個月一次。陳嶼在這段婚姻中最大的問題就是自私、不願意溝通，他最怕就是溝通，因為麻煩。鍾曉芹意外懷孕，他卻冷淡地表示不想要孩子，背後原因是害怕自己是個不及格的父親。

陳嶼雖然盡了養家的責任，但是卻缺乏了維繫婚姻的愛，他的觀念中，婚姻就是避風港，但是鍾曉芹反駁得好：「都想避風誰當港啊？」，陳嶼結婚為了減少煩惱，對任何事漠不關心，裝聾扮啞，這種冷漠疏離比起出軌、吵架更可怕，比起自己的老婆，他更關心自己養的魚，這樣的婚姻，遲早崩塌。

陳嶼「裝睡自私型渣男」語錄：(按圖看更多)