台灣女星蔡依林今年已有40歲，最近她在微博上載了數張素顔自拍照，照片中的她綁上可愛的丸子頭，近鏡下的她皮膚依然嬌嫩白滑，就像少女般吹彈可破，整個造型的青春氣息撲面而來，宛如減齡20年回到少女時代。

蔡依林最近在微博上載素顔自拍照，綁上丸子頭的她少女感十足，完全不像40歲之齡。(蔡依林@微博)

不少網民大讚蔡依林保養得宜，擁有令人羨慕的童顔，更說素顔的她比濃妝更美，根本看不出真實年齡。除了護膚及身材管理，髮型和衣著打扮也是尤其重要。蔡依林這次令大家眼前一亮的「丸子頭」，不但綁法簡單快速，也可增添清新甜美的氣質，有神奇的減齡效果。要令丸子頭更顯俏皮可愛，可以好像蔡依林一樣，把前額利用髮卷，把瀏海捲成可愛的波浪型型「羊毛捲」，而且兩邊髮際也不用梳理得太過整齊乾淨，讓髮絲隨意的散落，更是自然好看也能修飾面型，營造出「小顏」的效果。

蔡依林的素顏丸子頭造型獲網民大讚，說比平常濃妝抹艷的她更美得自然可愛。(jolin_cai@IG)

▼▼▼【綁上丸子頭的蔡依林完全不像40歲？】▼▼▼

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蔡依林與宋慧喬「撞髮型」?

除了蔡依林之外，韓國女神宋慧喬早前也在Instagram上傳了拍廣告時的新造型，再次為粉絲帶來了驚喜。換上「丸子頭」髮型的宋慧喬，同樣大獲好評，充滿新鮮感。38歲的宋慧喬綁起丸子頭後，也瞬間顯得青春年輕，同樣甜美減齡。就如蔡依林的丸子頭一樣，宋慧喬也選擇放下瀏海，也加上了一點捲度，感覺更加青春可人。看來一眾女星早已看中丸子頭的「減齡回春」神效，也紛紛給頭上綁上一個丸子髮髻來。難怪除了蔡依林和宋慧喬，不少韓國女星例如IU、Jennie都喜歡以丸子頭示人。

宋慧喬早前在IG上傳了可愛甜美的丸子頭新造型，再次引起熱話。（kyo1122@IG）

▼▼▼【韓國女星減齡「丸子頭」示範】▼▼▼

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蔡依林的丸子頭髮型充滿少女味。(jolin_cai@IG)

想如宋慧喬和蔡依林等女星一樣，綁上時尚好看的「丸子頭」其實也十分簡單，以下就爲大家帶來了3種不同風格的「韓式丸子頭」的教學，綁法容易操作上手，即使是手殘女生也能快速學會，輕鬆打造出自然又減齡的丸子頭！

簡易入門版丸子頭

對於手殘女生來説，丸子頭的步驟越簡單就越好。這個簡易版的丸子頭最多只要5分鐘的時間就可以完成，是最基本的綁法。不過提提大家韓式丸子頭的重點並不是髮髻，而是髮際線、耳朵兩邊和頸邊要留有髮絲，並需要用到直髮夾處理。韓式的丸子頭注重的是自然和毛流感，別小看這些微小的位置，有把髮絲夾彎和沒有夾彎對於修飾臉型可謂大有差別，所以這一步千萬不能省略。

▼▼▼【「簡易入門版丸子頭」詳細綁法教學】▼▼▼

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復古頭飾ｘ層次感丸子頭

第二款丸子頭綁法會比簡易版多上些少步驟，但是綁法依然簡單，不但可以增加髮髻的細節位，相比起第一款丸子頭更有層次感，而且髮量少的女生更適合這個綁法。因爲這個版本的丸子頭，比起第一款更加能打造出頭髮的蓬鬆和份量感。另外再配上今年流行的復古大腸髮圈裝飾，造型更加時尚吸睛。

▼▼▼【「復古層次感丸子頭」詳細綁法教學】▼▼▼

古典知性低髮髻

近年在韓國也十分流行低髮髻的造型，不少韓國的女主角都紛紛以低髮髻示人，看似隨意慵懶的髮髻卻十分優雅，自然地流露出溫柔的氣質。低髮髻造型的配搭性很高，用來配襯不管是休閒風還是淑女風的衣著亦可。看起來像是隨便綁出來的低髮髻，其實也需要一點技巧，才能營造出不經意的凌亂美，塑造出韓系低髮髻的美感。

▼▼▼【「古典知性低髮髻」詳細綁法教學】▼▼▼

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