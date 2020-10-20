高海寧(高Ling)最近她就在小紅書向網民分享她的減肥瘦身秘訣，擁有傲人上圍、纖腰和修長雙腿，一向以火辣身材見稱的她，原來她也有過肥胖的「黑歷史」。高海寧教大家其實每天只要運動5分鐘也可以輕鬆減磅，簡直就是懶人福音！

高海寧一向以凹凸有致的身材著稱，纖細的四肢加上小蠻腰，讓不少女生羡慕不已。（IG@sammkoling）

高海寧曾經身材走樣暴肥至135磅

高海寧經常在Instagram大放福利圖，展示火辣傲人的身材。很多人都以爲高海寧天生擁有好基因，但是原來她也經歷過肥胖發福時期，她在2008年參選香港小姐的時候體重只有110磅，當時因爲上圍豐滿而備受關注。直至在2010年她因主持飲食節目而暴肥，體重飆升，最高峰時期體重更一度高達135磅，她表示看到鏡頭上臃腫的自己都嚇一跳，因此她下定決心要減肥。

高海寧參選2008年香港小姐的時候只有110磅，曾經試過暴肥至135磅，身材走樣。（IG@sammkoling）

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高海寧曾減肥過度導致「鬼剃頭」 吃減肥藥更現副作用

高海寧一開始減肥時，跟許多急於變瘦的女生一樣，進行「地獄式減肥」。不過這同時也給她帶來了很大的壓力，嘗試過各種極端的方法，對身體造成了很大傷害，最嚴重的時期還有「鬼剃頭」的情況出現，要立刻就醫，因此她提醒女生不要操之過急，她强調不建議女生吃減肥藥減肥，因爲她曾經試過吃減肥藥引致手震、失眠和心跳加快的情況出現，可見減肥藥對於身體的副作用和傷害很大。

高海寧表示自己並不屬於骨感身材，反而很容易水腫和易胖的體質，因此平常只要飲食不節制或者睡眠不足就會水腫，但是身爲「吃貨」又不想爲了減肥放棄美食的她，唯有堅持做運動，她平時經常會去健身室做重訓和各種針對性鍛鍊運動降低體脂，讓身體線條更結實，還會配合一些天然的營養補充品。

高海寧表示不會因減肥放棄美食，因此會在運動上下苦功。（IG@sammkoling）

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高海寧減肥不完全戒澱粉質 均衡飲食最重要

雖然高海寧不會爲了減肥節食，但是她也會堅持健康飲食，偶爾才會大魚大肉，比起戒澱粉質和節食，她更加提倡均衡飲食，確保自己每天吸收足夠的蛋白質，她最常吃的就是三文魚和雞胸肉，再配搭蔬菜和少量的澱粉質，營養均衡之外，也不會因爲過度減少澱粉質而減慢新陳代謝。

高海寧減肥時也提倡均衡飲食，她不會完全戒掉澱粉質，每天補充足夠的蛋白質，保持營養均衡。（IG@sammkoling）

高海寧小紅書分享瘦身運動心得

高海寧最近在小紅書就分享了這套她每天早上，都會花上5分鐘去進行的運動，除了可以舒展筋骨之餘還可以出汗，幫助身體排毒同時消水腫。每天持之而行，體態一定可看到改善。

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