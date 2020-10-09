朱茵是八、九十年代難以取代的經典女神。在未流行整容和美顔濾鏡的年代，天然美女盛行，女星們每一位都美得各有特色，即使説起那個時代的女神，朱茵仍是美人的一大代表，究竟她又有何不老秘訣？

朱茵在電影《西遊記》中向著至尊寶眨眼放電的一幕十分經典。（《西遊記》劇照）

當中説起「朱茵眨眼」，大家就會很自然地想起《西遊記之仙履奇緣》裏面美麗靈氣的「紫霞仙子」，還有她和周星馳在戲中譜出了一段凄美又可歌可泣的愛情，至今仍然是不少人心中的經典電影。充滿仙氣的朱茵更是一代人心中的女神，神壇位置難以撼動。

提起朱茵很多人都會想起美麗靈氣的「紫霞仙子」，一眸一笑都十分迷人。（《西遊記》劇照）

朱茵年輕時驚人美貌回顧：(按圖看更多)

最近微博上瘋傳一輯標題為「野生捕獲朱茵」的照片，原來是朱茵日前爲了新戲《雨打芭蕉》而到廣州的番禺職業技術學校取外景，當天到達校園的朱茵在學校裏引起了很大的騷動，甚至正在上課的學生都紛紛「逃課」，只爲了一睹「紫霞仙子」的真人。網友對於目睹女神真身都感到無比的激動，更大讚朱茵沒有明星架子，沿途都不斷和學生打招呼，而且讓她們驚訝的是48歲的朱茵即使淡妝卻掩蓋不住天生的氣質，韻味猶存，依然美麗如昔，大讚她是神仙美貌，更紛紛在微博轉載留言「歲月不敗美人」、「女神哪怕經歷歲月，還是一如既往地美」、「狀態好好，一點都不像48歲」、「遇見仙女下凡了」。

最近微博上瘋傳一輯標題為「野生捕獲朱茵」的照片，原來是朱茵爲新戲《雨打芭蕉》到廣州的學校取外景。（朱茵@微博）

朱茵被「野生捕獲」實況：（按圖看更多）

朱茵獨門「養顔水」 美顔補血氣

朱茵表示平常的她很注重食療，也會經常喝湯水，可是主要都是媽媽負責煲湯，而她則只負責喝湯和感恩。可是因爲工作要捱夜的關係，她經常都會血氣不足，因此她研發了一道獨門的「養顔水」，就是把乾龍眼、枸杞、菊花、紅棗加在一起煲水，或者直接焗出味道也可以。這道「養顔水」不但可以明目美顔，而且補血氣，經常喝臉色也會變得紅潤，是對養生美顔很有益的美容飲品。

朱茵平常很注重食療，也會經常喝湯水，還有一道獨門的「養顔水」，可以明目美顔、補血氣，經常喝臉色也會變得紅潤。（朱茵@微博）

朱茵注重皮膚保養程序

從小就很愛美的朱茵十分注重皮膚狀態，因此她的日常護膚程序一點都不馬虎，她曾經在出演内地節目《偶像來了》的時候，就遭到好友蔡少芬批評她擦護膚品擦太多層。朱茵每次護膚都一定會有爽膚水、精華、乳液、面霜和眼霜，還會經常敷面膜，確保皮膚滋潤度，因此才會看到即使淡妝，她的皮膚依然光澤又飽滿。

朱茵十分注重皮膚狀態，她的日常護膚程序一點都不馬虎。（朱茵@微博）

朱茵保持心境開朗保青春

朱茵强調一個女人漂不漂亮，是從心而發，因此心態非常重要，她曾經在内地訪談節目《金星秀》中説過，女人要保持年輕漂亮，一定要保持心境開朗，當女人的幸福值高於欲望的時候，就會經常感到愉快，正所謂「相由心生」，因此女人心態好就自然漂亮。

朱茵强調一個女人漂不漂亮，是從心而發，因此心態非常重要。（朱茵@微博）

朱茵嫁給黃貫中後生下一女，美貌十年如一：（按圖看更多）