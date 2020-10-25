【IKEA X Byredo創辦人】早前Zara與Jo Malone推出聯乘香氛，引起一陣搶購熱潮。近日IKEA宜家家居，宣布與同樣來自瑞典的香氛品牌Byredo創辦人兼創意總監Ben Gorham合作推出一系列香氛蠟燭，以平價換上高級享受，內容同樣吸引。

IKEA與Byredo創辦人合作 推出13款平價香氛蠟燭

與Jo Malone不同，Byredo的創辨人Ben Gorham並沒離開品牌Byredo，繼續擔任品牌創意總監，不過他卻以個人身份合作是次聯乘。香氛蠟燭系列「Osynlig」，在瑞典語中意解「無形」，由Ben Gorham設計並主理，共推出13種香味，蠟燭杯則由IKEA設計師Lina Vuorivirta帶領創作。

▼▼▼平時一個240g的Byredo香氛蠟燭售價為HK$620，與IKEA合作當然較親民，點擊即看IKEA X Ben Gorham香氛蠟燭系列「Osynlig」價錢與13種香氣▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

What does home smell like? 家是什麼氣味？

由家的味道出發 與Byredo設計不同耳目一新

聯乘合作傳了3年，Ben Gorham是次的靈感來源由「家的味道」出發，宣傳片中由一個分手女孩想起家的回憶出發：「家的味道帶有強烈的情感，並對安全感扮演着重要一環。香氛不只是一個功能和實用的物件，而是凝着聚家人和朋友的美好回憶。」因此Osynlig系列將是以花香、清新和木調為主；蠟燭杯有別Byredo的暗黑、冷感的設計，換上漸變色彩的陶瓷設計，色彩較繽紛，莫名有一種溫暖的感覺；Lina Vuorivirta也介紹是次陶瓷設計較為耐用，燒完蠟燭後，蠟燭杯可以用作筆筒，一物兩用，非常划算。

IKEA宣布與同樣來自瑞典的香氛品牌Byredo創辦人兼創意總監Ben Gorham合作推出一系列香氛蠟燭。（IKEA）

預計亞洲地區發售日子

IKEA X Ben Gorham 香氛蠟燭系列「Osynlig」將在11月1日，在美國IKEA官網發售，記者向香港IKEA 與Byredo查詢，香港分店暫未有開賣消息；據《WWD》報道，亞洲市場可能在2021年2月推出。

+ 2 + 2 + 2

想香氛蠟燭更耐用 氣味更持久有小方法？

相信不少女生在家中點香氛蠟燭也有一些迷思：「為何會冒黑煙？」、「如何可把蠟燭燒得完整？」、「如何保持氣味更持久」等，立即公開小貼士。



▼▼▼點擊即看正確使用香氛蠟燭小技巧▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼還沒等到IKEA X Ben Gorham香氛蠟燭系列，可點擊先看看IKEA常規香氛蠟燭系列「Sinnlig」▼▼▼

▼▼▼日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼枱面空間不夠？日本一個收納Instagram - 「kurasso」則教大家善用垂直空間「壁面收納」， 按圖即看▼▼▼