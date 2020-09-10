【Jo Malone London降價】早前Jo Malone London創辦人Jo Malone與Zara合作推出低至$79一支聯乘香水，引起一眾女生瘋搶，開售首天已賣光。而記者近日發現Jo Malone London靜悄悄降價了，無錯，是降價，不是減價，身為Jo Malone London的粉絲又怎能錯過。

記者發現 Jo Malone London在9月也靜悄悄降價了。（林珈希攝）

香港、台灣Jo Malone London齊齊降價 差價多至$190

英國香水品牌 Jo Malone London進駐香港多年，已成為許多女生的日常香氣之一，但眾所周知，一支30mL的香水經已定價HK$600，價錢確實讓一眾小資女或學生妹三思而後行；而且英國售價比香港便宜些，接近65折，因而令顧客選擇代購。

記者卻在近日發現，香港Jo Malone London將部分產品，靜悄悄地降價了，包括全新推出的兩款香水無花果與荷花（Fig & Lotus Flower Cologne）和絲柏與葡萄藤（Cypress & Grapevine Cologne Intense），當然不能缺少經典的英國梨與小蒼蘭（English Pear & Freesia cologne）。

按圖看，公開全部Jo Malone London降價產品＝＝＞

+ 12 + 12 + 12

台灣降價產品更多 蠟燭也有份？

記者向 Jo Malone London公關查詢指，暫時只有香港與台灣由9月開始降價，由1%至17%不等，港人最愛的香水降價後相等於9折，（台灣的蠟燭、香薰系列也降價了）不排除日後香港也會跟隨，但暫未有更多資訊。

記者上英國官網更發現官方售價已比5月時加價了，30ML裝由約HK$390升至約HK$480，加幅接近$90港元，與香港售價差距拉近。（emilybacchus@instagram）

還需要代購、網購嗎？

不少人喜歡從英國朋入Jo Malone London，貪其售價比香港相宜。熱門如英國百貨Selfridges網購，雖然英國售價（以English Pear & Freesia cologne 為例）30ml已由HK$390漲價至HK$415，仍然比香港官方售價便宜HK$125，100ml則售HK$850，便宜HK$240。

但由於Selfridges是沒有免運服務，每次收費為HK$250（£25）運費，又或可選擇付HK$420，享用全年無限國際貨運，如果只為一支香水，所花費的時間和金錢未必值得，起碼要找朋友「夾單」才划算。

英國百貨 Selfridges的Jo Malone London香水售價仍比香港低。（selfridges.com）

Zara x Jo Malone聯乘2分鐘售罄 低至$79平價夾攻？

Jo Malone London近年除了受代購潮影響，相信Zara與其創辦人Jo Malone本尊推出的 「Zara Emotion」系列亦有影響。平價香氣但氣息相近，令到Zara在8月13日於香港門市及網店上架時，引發搶購潮。網上購買的話，更是2分鐘內搶購一空。不過，身邊有不少JML迷不時到Zara巡舖，卻偶有緣遇到香水。要是你身為香水迷，不妨到實體店碰碰運氣，按圖看看8款香水與3種尺寸價錢＝＝＞