【ZARA聯乘Jo Malone 香水｜8月13日開賣】Jo Malone London 香水是許多女生最愛香水品牌之一，一支30mL的香水經已定價HK$600；然而，在去年底，Zara 宣布與Jo Malone London的創辦人Jo Malone聯手打造香水系列，率先在英國發售，讓全球小資女哄動。近日Zara終於宣布Zara x Jo Malone 將在香港發售了！

去年底，Zara 宣布與Jo Malone London的創辦人Jo Malone聯手打造香水系。（seunghyun_bak@instagram）

英國香水品牌 Jo Malone London 創辦人 Jo Malone 為品牌設計出不同經典又人氣的香氣，而這些英倫香氣定價也是較昂貴，由HK$600－HK$1,400不等，小資女購入前也會先三思，又或先買細支裝。

雖然 Jo Malone 已經把品牌賣給 ‎Estée Lauder 並離開，但她亦並活躍於香水界，在2011年推出個人品牌「Jo Loves」，定價與 Jo Malone London差不多，HK$708－HK$1,163（GBP$70－GBP$115）不等。

ZARA x Jo Malone 香水終於8月13日在香港實體店及網站上市。 （品牌圖片）

Zara x Jo Malone 香水 8月13日到港

去年11月，快時尚品牌 Zara 就為全球香水迷帶來好消息，宣布與Jo Malone首度合作，推出花了1年時間構思的「Zara Emotion」系列，希望藉次合作改變香水於大眾眼中的刻板印象，傳達平價香水同樣具有主流吸引力的訊息；「Zara Emotion」香水系列集 Jo Malone 多年來喜歡的成分製成，與 Jo Malone London 一樣擁有獨特、難忘的香氣，像是伊蘭、佛手柑、西柚。

系列共有8款香氣，率先在英國發售，引起搶購潮，今年5月在日本推出，而香港終於在8月13日於香港門市及網店同步上架，身為香水迷的你便不能錯過，按圖看看 Zara x Jo Malone 「Zara Emotion」香水系列8款香水與3種尺寸價錢＝＝＞

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市面上香水品牌眾多，但平均一支香水也要索價HK$500以上，日本有不少好用開架品牌，原來連香水也有親民版，看看以下介紹的平價香水品牌，而且在香港也找到，不用代購：

日本香水品牌 Layered Fragrance有着「平價版Jo Malone London 」之稱。（layered_fragrance@instagram）

「平價版Jo Malone London 」-- Layered Fragrance

有着「平價版Jo Malone London 」之稱的 Layered Fragrance，是由「香水王子」日本香水設計師石坂將所創立，石坂將之所以有這稱號，是當中招牌「Fresh Pear」與 Jo Malone London 「English Pear & Freesia」香氣相近，陣陣梨香，清新甜膩，而且品牌的定價HK$105－HK$350不等，在@cosme、Aeon等店輕鬆入手，記者更發現同款香水，在激安殿堂（驚安之殿堂）DON DON DONKI只售HK$280／100mL ，值得一試。

Layered Fragrance推出了16種香味，都以清新水果、花香為主，比較特別是有酒香調味：Champagne、Olive Vodka，適合小性感女生又不會太庸俗；品牌香味不分前中後調，適合用作層疊式、混香使用；而且包裝設計簡約、個性，深得日本文青女生喜歡。

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Ohana Mahaalo深得「櫻花妹」喜愛。（ohanamahaalo@instagram）

日本平價香水、櫻花氣息 -- Ohana Mahaalo

從甜美、青春的包裝看，便知是代表着「櫻花妹」的香水品牌 Ohana Mahaalo，主打的「輕香水Eau de Cologne」系列，香精濃度只有2-3%，味道淡香，非常適合想踏入香水圈的女生，而且她的定價非常親民實惠，一支30mL的輕香水只需HK$188－HK$198，學生都能負擔得起，在日本各大美妝店都能看到其身影，而香港分店位於尖沙咀誠品內。

別以為平價便沒有太多選擇，Ohana Mahaalo 多達20種香味以上，不同地區更設有限定版；輕香水同樣沒有分前中後調，以第一印象便是最準確，當中「Plkake aulti」，以小茉莉搭配雲尼拿香調是品牌的第一位，屬比較香甜味道，喜歡中性香港的女生也可以選擇海洋、木質調等，一定能找到令你心動的香氣。