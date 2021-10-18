Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）會在10月13日率先在網店率先開鑼，而門市減價優惠將在10月27日至12月5日進行。

記者實試6款坊間評論度高的王牌精華水／爽膚水，包括Estee Lauder、SK-II、Fresh、Lancome、Biotherm，以及Albion，測出哪款保濕度最高。而當中不少護膚品更有Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）eshop套裝優惠，更加抵買。



【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜爽膚水實測】混合偏油肌的筆者今次便試試坊間高評論且品牌王牌精華水／爽膚水保濕功效與用後感分享。（林珈希攝）

記者實試6款大王牌精華水 秋冬最適合哪一款？

每當轉季，皮膚便會「背叛」我們，無論你是乾肌、油肌，還是混合肌，暗粒、油脂都可能找上門，而這時我們需要做的是「保濕」和「穩定油脂分泌」；市面上護膚品牌的精華水都是主打爽膚水與精華液的混合，一支有多功效，主要是讓肌膚極速補水，令後續的護膚步驟更有效。

【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜SK-II神仙水實測】SK-II Facial Treatment Essence（ $1,500 / 230ml）（林珈希攝）

SK-II - Facial Treatment Essence



提到精華水，SK-II的「神仙水」Facial Treatment Essence是首屈一指，指可全效能保濕，更可以提昇膚質，令自肌膚緊緻飽滿、有自然光澤感。筆者因價錢遲遲未入手，直至在SOGO減價購入一試，神仙水質感較輕薄清爽，完全沒有黏膩感。而在Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）eshop的SKII - PITERA™體驗套裝價錢為 $630，一套三款，性價比高。

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【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜Estee Lauder實測】Estee Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion（$765 / 200ml）（林珈希攝）

Estee Lauder - Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion



Estee Lauder Micro Essence以獨一無二的Bio-Ferment 原生賦活科技，極微修護分子聞名，指可秒速滲透肌膚底層，鎮靜舒緩，抵禦老化並長效深層保濕。筆者第一次使用，感覺非常出眾？

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【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜Biotherm實測】Biotherm Life Plankton™ Clear Essence （$310 / 75ml）（林珈希攝）

Biotherm - Life Plankton Clear Essence



有「奇蹟水」之稱的Biotherm Life Plankton Essence含水源再生因子，指可透過促進主要表皮細胞修，修護肌膚，改善膚質粗糙及凹凸不平，達致水油平衡。記者實測油性肌膚女生一定喜愛。

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【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜Fresh實測】Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence （$860 /250ml）（林珈希攝）

Fresh - Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence



Fresh Black Tea系列是品牌的王牌系列之一，紅茶酵素抗污染精華水更是品牌爽膚、精華水系列中第二昂貴的產品，立即看使用上面的效果。

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【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜Lancôme實測】Lancôme Clarifique Refining Enzymatic Dual Essence（$720 / 150ml）（林珈希攝）

Lancôme - Clarifique Refining Enzymatic Dual Essence (極光水)



Lancôme Clarifique Refining Enzymatic Dual Essence又名「極光水」，是結合先進的酵素科研及環保萃取技術，以97 : 3比例混合精華水及護膚油，可改善肌膚質感及色調。記者實測，保水功效屬中上。按下圖看原因，敏感肌女生未必適合？

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【Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）｜Albion實測】Albion Skin Conditioner Essential（$770/ 330ml）（林珈希攝）

Albion - Skin Conditioner Essential（健康水）



Albion Skin Conditioner Essential有「健康水」之稱，含有北之薏仁高濃縮萃取精華，可調理不穩定肌膚，防止粉刺暗沉生成。值得留意，健康水不是主打保濕功能，保水功能一定比不上以上精華水，卻有另一大優點？

▼▼▼按圖即看記者實試Albion「健康水」，「一大優點」所以深受日本女生追捧？▼▼▼