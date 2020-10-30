日本@Cosme人氣保濕面霜十大︳Kiehl's 排第二、第四$18.9超抵用

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日本最大型美妝網站@Cosme是許多女生購買化妝品與護膚品前的參考指標，適逄秋冬轉季，各大美妝品牌不斷推出美妝優惠，多款保濕面霜亦以折扣優惠發售，而女生購買保濕產品前，不妨參考@Cosme的保濕面霜排行榜TOP 10，皆因@Cosme綜合超越千萬位用家的真實評價，極具參考價值。

市面上有大量保濕產品，但想要入手一款最適合自己的保濕產品，不妨參考日本最大型的美妝網站@Cosme所提供的排行榜。(laven_____5@IG)

踏入秋冬肌膚開始變得繃緊，單單只用化妝水與保濕精華後，皮膚仍感到不夠水潤，但在再塗上保濕面霜，便可鎖住皮膚水份，從而達到最強的保濕與鎖力能力。日本@Cosme近日釋出的「保濕面霜排行榜」TOP 10的榜單（截至27/10/2020），便重點集合網上備受好評的保濕面霜產品，方便女生入手人氣好物。

▼▼▼【點擊圖片】@cosme近日釋出「保濕面霜排行榜」TOP 10的榜單▼▼▼

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資料來源：@COSME

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