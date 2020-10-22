前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）早前為ViuTV節目《吃掉前男友》擔任嘉賓，並與莊韻澄、張蔓姿、張蔓莎及蔡寶欣等女星大談過往的分手故事，張惠雅坦言在節目拍攝前，剛巧與年輕8歲的男友分手，為情消瘦的她僅剩88磅，但她在拍畢節目後明瞭其實真愛是一定存在，只是不局限在男女之間的愛情。

前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）早前為ViuTV節目《吃掉前男友》擔任嘉賓，並在節目上大說自己是「渣男磁石」。(節目《吃掉前男友》截圖)

32歲的張惠雅（Regen）在節目《吃掉前男友》上化身一位民宿老闆，親自為同場女嘉賓設計「單身菜式」，她刻意炮製台式蛋餅來招待眾人，她表示上一位前度在台灣讀書，曾多次為對方製作蛋餅，她透露縱使兩人已分手，但她仍十分掛念這段戀情的每一個回憶，甚至反問自己為何會這麼快就分手？究竟自己出了甚麼問題？奈何年紀輕輕的張惠雅，入行13年已經歷6次分手，她過往訪問中坦言自己是「渣男磁石」，每段戀情都是不歡而散。

17歲時經歷男友出軌 男友復合前度 曾被指介入薛世恒與陳法拉婚姻至離婚 招致千夫所指

32歲的張惠雅（Regen）現時已學會享受一個人的獨處，甚至一個到尼泊爾展開8天登山之旅。(regenc@IG)

張惠雅（Regen）曾單身5年之久，自言渴望愛情想結婚的她卻屢次遇上「渣男」，17歲那年遇上男友出軌；入行拍攝劇集《潮拜武當》時，有指與同劇演員張景淳戲假情真，最後男友卻與前女友宋雙佳復合，自己卻淪為「救生圈」；被傳介入老闆薛世恒與陳法拉婚姻中，被冠上第三者之名，當時她備受千夫所指，又在歌唱事業上迷失方向，因而患上抑鬱症，也令她暫時放下歌手身份，到澳洲展開Working Holiday，沉澱人生撇開傷痛。

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失戀練就強大的自己 人生不只是強求愛情

張惠雅（Regen）明瞭其實真愛是一定存在，不過這個「真愛」卻不局限在男女之間的愛情，正如她與愛狗之間的感情一樣。(regenc@IG)

在澳洲待兩年後回港的張惠雅，也曾與新人歌手沈瞳伽（Esta）相戀不足一年便告分手，當時有傳男方涉家暴張惠雅。

不強求愛情，因為遇見不對的人反而更辛苦。 張惠雅（Regen）

即使遇到好的人，一起走下去也是另一個難題，反而學習在不同人身上看清自己的好與壞更重要。 張惠雅（Regen）

張惠雅（Regen）雖然過去6次的戀情讓她愛得滿身傷痕，但她表示自己仍相信愛。(regenc@IG)

再次經歷失戀的張惠雅也開始改變自己，走出自己的安舒區（Comfort Zone），從前不愛獨處，現在可一人食飯、看戲、甚至獨自到尼泊爾展開8天登山之旅，而她選擇尼泊爾是因為當地有着永無止境的愛與和平的意思，她同時嘗試學習與自己相處，學習如何愛自己更多，她在接受其他媒體訪問時表示，若人生只顧強求愛情，但命運偏偏讓你遇上不對的人，反倒最後是苦了自己，倒不如在傷痛上學習如何反省與汲取經驗，努力練成更堅毅與強大的自己，為將來的自己作好預備。

雖然近期張惠雅（Regen）又與男友分手，甚至因而暴瘦，但沒有愛情滋潤的她仍有一番事業讓她繼續努力，皆因她早在兩年前已在大角嘴開設一間以飛機為主題的餐廳，現今也成為不少年輕人打卡的網紅餐廳，現時更打算在長洲開設另一店舖，所以說沒有了愛情，但人生還有很多事情是值得創建，與其盲目強求愛情，不如像張惠雅所說，環顧身邊的人，看看這些人，最後你會發現其實「愛情」就在不遠處，那人可能是你的父母、朋友甚至是寵物。

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