減肥是女生長期目標，不少人參考網絡上大熱的瘦腰、瘦手臂、練腹肌與減脂增肌等瘦身操練，但要瘦得健康與有效率的話，最基本是了解自己的致肥原因。近日台灣一位醫學博士便在網上以1條問題，大致歸納出一般人容易肥胖的4大原因，讓大家減肥時事半功倍。

坊間經常流行不少減肥偏方或方法，但效果因人而異。(misselvani@IG)

坊間經常流行不少減肥偏方或方法，例如：「ABC果汁減肥法」、「西柚減肥法」、「番薯減肥法」與「牛油果減肥法」等，雖然有成功減肥人士宣稱可一星期減去幾多公斤，但每個人體質、新陳代謝快慢、體脂率的不同也會導致減肥成功失敗與否，甚至有些女生更說自己喝一口水也會發胖。台灣醫學博士黃瑽寧醫師便簡單分析大部份人變胖的4個原因，而想了解自己為何會變肥？相信以下這條問題能幫助你找到答案。

【按圖了解】簡單一條問題，測試你屬於哪一類致肥原因？▼▼▼

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明白自己的致肥原因，多加留意及控制，有助調整減肥時的身心狀態。想擁有健康與線條均稱的身材，除了配合飲食與日常作息，運動操練亦是重要元素。不妨參考近日於日本網絡火紅的「8分鐘虐腹」，由健身美女教練兼YouTuber佐川由香（Yuuka Sagawa）所教授，虐腹操標榜可減胃腩與瘦腰，每個動作亦只需要做45秒，便可輕鬆解決腰間贅肉，令腹部變得平坦外，腰線也會更明顯，而且每天只需要抽出8分鐘來操練便可以，相信十分適合忙碌的香港人。

【按圖了解】美女教練佐川由香所教授的「8分鐘虐腹操」，合共9個動作，每個動作只需要做45秒，相信適合生活忙碌的都市人練出明顯的腰線與解決腰間贅肉！▼▼▼

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資料來源：《ぽっこりお腹解消》，《四種肥胖的原因，你是哪一種？》