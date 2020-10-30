絲巾不但可以做裝飾物，還能當作點綴髮型的頭飾。只要加上一條絲巾揉合編髮，髮型立即更吸睛增添時尚感！無論是復古風還是優雅淑女風，絲巾編髮都能完美呈現獨特氣質，成為秋冬時尚的必備單品！

一條絲巾如何打造兩種不同風格的編髮呢？

▼▼▼【 絲巾編髮教學．對摺絲巾方法：】▼▼▼

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復古低馬尾絲巾髮型

髮型看得沉悶膩了？只要一條絲巾就能立即增添時尚感與造型感！簡單的絲巾編髮就可打破悶局，就算是「手殘星人」也能學會輕鬆上手。絲巾花哨的花紋以及鮮艷跳脫的顔色能增加復古感，建議搭配顔色較深或較暗沉的上衣，這樣才能凸顯絲巾造型的魅力。個性活潑的女生，不妨試試帶有俏皮感的復古低馬尾絲巾髮型！

復古低馬尾絲巾髮型俏皮又有少女感，十分吸睛搶眼。

▼▼▼【 「復古低馬尾絲巾編髮」步驟教學：】▼▼▼

優雅公主風絲巾髮型

想要搖身一變優雅的淑女？簡單的公主風半馬尾絲巾編髮，就能更顯斯文優雅。精緻的絲巾圖案洋溢復古感覺，低調之中帶著高雅。用作點綴公主風編髮，無論是正面看或是背面看都十分吸睛，感覺甜美溫婉的女生，更顯女神仙氣。

優雅公主風絲巾編髮，即使是手殘女也可輕易上手。

▼▼▼【 「優雅公主風絲巾編髮」步驟教學：】▼▼▼

▼▼▼【手殘女也能學懂的自然捲髮！同場加映：髮型教學 直髮夾也能做出自然捲髮？5個簡單步驟改善兩大面型】▼▼▼