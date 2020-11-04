洪欣在上個月迎來50歲生日。聽到這個數字，很多人可能都會立即聯想到年老色衰、體態臃腫，充滿「大媽味」的中年女人。但50歲的洪欣卻是美貌依舊，身材苗條，魅力依然，展示出令人對羨慕的「凍齡美魔女」模樣。

洪欣自從和比她小11歲的内地男星張丹峰結婚，並生下女兒之後就幾乎息影，現在主要在網絡上分享生活影片，偶然也會盛裝打扮出席品牌活動。洪欣從出道一直以驚艷美貌聞名，擁有精緻立體五官和白皙皮膚的她，外界更指她年輕時候的美貌甚至能媲美李嘉欣。洪欣除了顔值高之外，還擁有高挑又纖瘦的身材，即使生下一子一女，她的身材依舊凹凸有致， 維持得很好，站在小她11歲的老公張丹峰旁邊，洪欣看上去絲毫不顯老。

洪欣和内地男星張丹峰結婚並生下女兒之後就幾乎息影，更多時間陪伴家人。（微博@張鎬濂Ashley）

▼▼▼【洪欣凍齡如少女，和兒子合照更像是「姊弟」】▼▼▼

洪欣經常都會在抖音和小紅書，上載影片分享自己的美容和穿搭心得。最讓人驚艷的是洪欣不時就會大方展示她修長白滑的美腿，還有纖瘦的「螞蟻腰」，不禁讓人驚艷年屆50歲的洪欣身材依舊保持得那麼好，已生了兩胎的她身上幾乎沒有贅肉，線條非常緊實。另外，洪欣的皮膚也一樣保養得宜，雖然仍然能看到歲月帶來的些少皺紋，但她素顔上鏡時皮膚依然細膩有光澤，狀態大勇，踏入50歲的她竟然和年輕時相差無幾，仍然散發著濃濃的少女感，有種愈活愈年輕的「逆齡」感覺。

50歲的洪欣愈活愈年輕，不管是皮膚還是身材都保養得宜。（微博@洪欣）

▼▼▼【洪欣50歲的螞蟻腰和少女肌太不科學？】▼▼▼

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洪欣「凍齡美魔女」美容小秘訣

她除了在穿搭上走年輕甜美風格之外，平常對於護膚也十分講究，特別注重防曬這個步驟，她强調即使在室内也要塗防曬，平常她會選擇一些水潤保濕同時又有透亮效果的防曬霜，而且即使外出也會隨身攜帶防曬，方便隨時可以補防曬，阻隔紫外線帶來的傷害。難怪5字頭的她皮膚不見蠟黃，能夠保持白皙透亮，正所謂「一白遮三醜」，皮膚嫩白確實是有減齡效果！

洪欣表示自己日常護膚最注重的就是防曬，即使在室内也要塗防曬。（微博@洪欣）

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