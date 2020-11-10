聖誕2020 | 姜濤簽名版Crabtree&Evelyn禮盒17號開搶 限量100份!

還有一個月就到聖誕節了，講起聖誕禮物，相信大家都會想起實用又得體的護膚套裝。Crabtree & Evelyn推出姜濤簽名版聖誕禮盒，清潔護膚時猶如得到偶像呵護，一眾姜糖千萬不要錯過，名額只有100份，早鳥優惠還有九折呢！ 姜濤簽名版聖誕禮盒不用$1,000便有齊Crabtree & Evelyn五款人氣商品，由洗面、沐浴、磨砂、護手用品一應俱全，帶你過個香氣怡人的冬天！

作為《全民造星》元祖冠軍，姜濤出道兩年以來人氣持續高企，又憑著OPPA外型和謙虛努力的性格，俘虜大量「姜糖」（姜濤粉絲），成為MIRROR人氣最高的成員之一！

不過沒想到姜濤平日形象高冷，原來私下是個羞澀卻體貼的暖男！姜濤曾在訪問表示自己在愛情中屬於被動型，對感情謹慎又認真，不追求奢華生活，只享受兩人一起叫外賣煲劇的平淡幸福。

外表高冷的姜濤原來對感情非常認真。（鄭子峰攝）

今次Crabtree & Evelyn聖誕禮盒就如姜濤的愛情觀，包裝富有質感又不奢華，產品柔合天然植物萃取和大自然的香氣，溫柔呵護肌膚之餘，又令人感到舒適安心。

*即看Crabtree & Evelyn姜濤簽名版聖誕禮盒內容*

Crabtree & Evelyn X 姜濤 簽名聖誕禮盒 - 限量100盒（$945）包括：

CRABTREE 煥膚 + 再生潔面泡沫 - 125ml

CRABTREE 自然氣息便攜香薰

CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 75ml

CRABTREE 潔淨 + 醒膚沐浴啫喱 - 250ml

CRABTREE 磨砂 + 柔膚唇部磨砂膏 - 3.5g

Crabtree & Evelyn X 姜濤 簽名聖誕禮盒將於11月17日中午12點正式開售，各位姜糖不要錯過搶購，詳情請瀏覽Crabtree & Evelyn官網。（點擊藍色連結即可查看）

Crabtree & Evelyn即日起至11月24日網店優惠詳情：

1. 聖誕禮物早鳥優惠 9折 (只限聖誕系列)

2. 消費滿HK$780，即可獲贈價值HK$50的購物電子優惠碼。

3. 消費滿HK$1,111，即可獲贈價值HK$200的購物電子優惠碼。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/10)

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