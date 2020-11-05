【雙11優惠】Crabtree&Evelyn限量套裝低至6折 現金回贈高達$200

網購攻略
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踏入11月瘋狂購物的季節，Crabtree & Evelyn推出了激荀的購買優惠以及限量精選優惠套裝，等著大家來搶購！優惠限期截至11月11日，限量套裝以低至6折的價錢發售，同時更可享有消費現金回贈，想要血拼優惠套裝的話就要馬上行動了！

Crabtree & Evelyn雙11優惠活動中主要有三套護膚套裝限量發售，產品能滿足不論面部，還是手部或身體的護理需要，而套裝的價錢均在HK$450以內！實在是非常實惠經濟，立即看看套裝和優惠介紹：

1.Evelyn Rose 肌膚復甦限量套裝HK$432 (價值HK$720)

2.Crabtree 探險 + 活力限量套裝HK$342 (價值HK$540)

3.皇牌護手霜限量套裝HK$240 (價值HK$320)

現時凡消費滿額即可獲贈購買電子優惠碼，可於2021年1月1日至2月28日期間使用：

1. 消費滿HK$780，即可獲贈價值HK$50的購物電子優惠碼。
2. 消費滿HK$1,111，即可獲贈價值HK$200的電子優惠碼。

立即爭取雙11限時優惠，無論是送禮或自用亦宜，價錢也非常合理！若然沒有選到心儀雙11的套裝，不妨也逛逛Crabtree & Evelyn的聖誕系列，即享全線聖誕禮物9折早鳥優惠！

人氣禮盒推介

馬鞭草與薰衣草舒緩身心套裝HK$517.5 (原價HK$575)

套裝包括

1. 馬鞭草與薰衣草身體潤膚乳液 250ml

清新的馬鞭草，加上讓人放鬆心情的薰衣草，肌膚變得如絲般柔滑，伴隨細膩香氣。

2. 馬鞭草與薰衣草沐浴啫喱 250ml

溫和生出泡沬，散發舒緩身心香氣，同時將整日的疲勞洗去。

3. 馬鞭草與薰衣草護手霜 75ml

尺寸細小，方便攜帶，伴隨舒緩身心香氣，適合乾旱雙手。

完美晚間套裝HK$706.50 (原價HK$785)

套裝包括

1. 夜空繁星香氛噴霧 100ml

往枕頭、睡衣和床單噴上香氛噴霧，打造睡前舒緩身心香氣。

2. 光感身體潤膚油 100ml

玫瑰果油和牛油果油，為肌膚帶來自然光澤。

3. 樹液滋養髮膜 200ml

含豐富天然樹液，由髮根修護髮絲，帶來絲般柔滑。

立即到Crabtree & Evelyn選購心儀產品，成為會員首次購物即可享有9折優惠，優惠可同時加疊聖誕系列的9折優惠，換句話說即可享81折優惠！凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/05)

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