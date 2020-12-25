【香水推介】5個文青小眾香水品牌　有一款竟設年齡購買限制？

有時候我們對一個人的印象可能不在於他的外表、聲音，而在於氣味。走在路上，各式各樣的香水味撲鼻而來，有的是經典款、有的是明星愛用款。除了這些外，你其實可以有更多不一樣的選擇，不僅不易撞香，又能用香水展現你的生活態度！這裡儂編就要來介紹幾個文青小眾香水品牌，他們沒有過多的包裝設計，卻擁有獨特又純粹的香味。

按圖看5個小眾香水品牌▼▼▼

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1. Le Labo

Le Labo是來自紐約的香氛品牌，所有的產品都沒有使用動物性材料、paraben防腐劑和色素，也沒有進行動物實驗，相當友善環境。而除了大家較為熟悉的香水以外，Le Labo也有推出精油、身體、頭髮、室內香氛系列商品。

Le Labo的香味靈感來自於創辦人對生活的感受，可以是來自與人的交流、飲食經驗、一本書或是一場音樂會。有趣的是，每款香水名稱後面的數字就代表著所使用的香料數量，例如 Santal 33就代表了內含使用了33種成分。

其中，Le Labo 最知名的城市限定系列，會依照不同城市的個性去找尋靈感，並以氣味做出詮釋演繹，每種氣味都只在所屬城市限定販售，其他城市也無法購得，包含線上商店也無法寄送。不過每一年的九月，Le Labo會開放全球的門市販售城市限定系列，大家可要好好把握！

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2. Maison Margiela

由Maison Margiela於1988年創立的同名巴黎高級時裝品牌，品牌以獨特而大膽的前衛時尚著稱。而品牌於2012年推出香水系列「REPLICA」，有著始創人所定立的品牌風格，不張揚也不打廣告，就連香水瓶也只選用簡單素雅的款式，僅在瓶身貼上一張小小的白色標籤，如此低調依舊讓許多人為之瘋狂。

「REPLICA」每款香水均以一個場景為基礎，像是Lazy Sunday Morning(慵懶週日早晨)、Jazz Club（爵士俱樂部）、Whispers in the Library（圖書館低語），透過不同原料混合出該場景的氣味，藉此勾起大家腦海的回憶，從香氣中找回熟悉的感覺。

3. BYREDO

瑞典香氛品牌BYREDO專注於品質，其帶有北歐特色的極簡包裝，以及個性香氣擄獲全球香水迷的心。除了香水、家用香水、身體護理產品和配件外，還有剛上市不久的彩妝系列！而香氣靈感來自於品牌創辦人Ben Gorham過去的芳香回憶和經歷。

BYREDO的香味很難用花香、木質調、果香等去分類，每種味道均有自己的個性，有時來自一部電影、一首歌曲，或是一段美好的回憶，創辦人Ben Gorham運用香水將情感表露無遺，不僅使BYREDO擁有其獨一無二的魅力，也使之很難在市場上找到其他雷同的香氣。

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4. A.N OTHER

光是品牌名稱「A.N OTHER」就足夠吸引追求獨特的人們了！A.N.Other代表一種全新、不同的方式與另一個選擇，品牌標語為「LIKE. NO. OTHER.」，直接表示每個調香師的作品都是獨一無二的，其創作靈魂是無可取代的。

不同於其他市售香水品牌，強調品牌、商品或是創辦人本身，A.N.Other的理念是以人為本，而這裡的人指的是調香師。A.N.Other給予調香師香大大的自由創作，讓他們能夠在沒有壓力的狀況下，發揮個人的創作品味與豐富的經驗，調配出專屬於他們個人的限量簽名香水，這也是品牌的最大特色：一個調香師一個系列，每款香水限時限量生產。

5. Heretic Parfum

Heretic Parfum是來自美國的香氛品牌，主打自然手工製作。Heretic字面上意思為「異端」，有反對世俗潮流之意，光是名字就很酷！而該品牌研發的香水也是不分性別，如同具創辦人Douglas Little所言，沒有甚麼香味是特定給男生或女生來使用的。

Heretic Parfum只用100%純天然植物性原料，完全不含人工合成成分，就連酒精都採用玉米酒精，相當友善環境且人體。而香味靈感來自於對大自然的感動。其中該品牌近期最引人熱議的，莫過於「Dirty Grass」，此款香水據稱可以被皮膚完全吸收，且因為含大麻成分，所以能幫助減緩疼痛、炎症和焦慮。不過使用者必須年滿 21 歲才可購買，並且只能在特定大麻合法地區販售，相當特別。

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