Glowpick Award 2020｜韓國美妝、護膚產品向來性價比高，吸引女生追捧，品牌眾多，該如何入手？Glowpick就如日本@cosme，每年年末都會公布該年最受歡迎的美容產品，不如看看韓國女生又愛用甚麼產品。

疫情下口罩使用令韓國女生對美妝需求也改變了。（yoona__lim＠instagram）

韓國Glowpick公布10大最受歡迎產品 新冠肺炎令需求不同？

日本美妝網站@cosme是美妝指標，韓國則有Glowpick，網站擁有超過4萬名用戶，許多韓國女生都喜歡在平台上閱讀或分享護膚化妝資訊，極具公信力。

Glowpick在2019年11月16日至2020年11月15日期間，收集了超過60萬評價，得出今年最受歡迎的產品；從數據顯示，因新冠肺炎影響，用家對化妝品和護膚品的要求也有所不同，他們更着重去暗瘡、粉刺的功效。另外，含紓緩、天然成分的產品更受歡迎；對於化妝品，他們也偏向注重底妝的持久力，避免被口罩擦走或弄髒。

▼▼▼按圖即看韓國 2020 Glowpick 美容大獎第10 - 6位，新冠肺炎令化妝品需求大減？▼▼▼

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▼▼▼按圖即看韓國 2020 Glowpick 美容大獎第5 - 1位 ，第1位憑驚人保濕力獲一致好評▼▼▼

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