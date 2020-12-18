MUJI(無印良品)的簡約風格一直深受女生喜愛，從美妝、家品到食物都備受追捧，更會在每年公佈暢銷產品的排行榜。最近日本MUJI無印良品，就公佈了「2020年網上商店」最受歡迎的產品，從不同分類產品中選出最强的人氣5強！

日本無印網店公佈了2020年度最受歡迎的產品排行榜，並從不同分類產品中選出最强的人氣5強。（muji_global@IG）

無印良品（MUJI）長期熱賣王: 敏感肌爽膚水

在MUJI無印眾多產品之中，女生最關注的除了服飾之外，相信就是美妝護膚類產品了，到底深得日本女生歡心的美容護膚好物有哪些呢？在這次的美妝排行榜中，除了護膚品之外，還有一些比較實用的美容工具，包括用來收納化妝品的PP盒，也是不少女生無限回購的一樣人氣產品，除了可以自由組裝之外，還可以讓化妝桌面變得更整潔，化妝品和護膚品也可以有條理地分類，一目了然，方便拿取。

無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水(高保濕) HK$100/400ml（MUJI）

說到非買不可的，必要數到無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水！長期以來在日本各大社交網絡和美妝網站都掀起話題，人氣驚人，甚至被稱爲「國民化妝水」。不少敏感膚質的用家表示這支爽膚水除了保濕力高之外，還可以修復暗瘡和減退紅腫問題，長期使用皮膚會變得平滑，改善膚質效果明顯，難怪成爲日本女生不可或缺的看家好物！

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另外MUJI無印良品的香薰系列也榜上有名，這個人手一部的香薰噴霧器到底吸引力在哪裏呢？相信很多女生因為工作和生活壓力的關係，睡眠品質都不太好，這部香薰噴霧器不但可以讓房間充滿清新怡人的香味，還可以幫助改善睡眠，而且MUJI無印良品的香薰精油多達27種味道選擇，除了植物、水果香氣之外，還有各種混合精油的組合，幫助舒緩身體各種壓力，放在睡房中令空間更休閒舒適。

MUJI的香薰系列也榜上有名，香薰噴霧器不但可以讓房間充滿清新怡人的香味，還可以幫助改善睡眠。(MUJI)

▼▼▼【日本MUJI無印良品「2020年熱賣王排行榜」，按圖即看值得入手的好物！】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：2020年日本無印熱賣家品、雜貨類排行榜】▼▼▼

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日本MUJI無印良品 新推出矚目人氣商品

近年不少良心商家會主動推出環保商品，為了地球出一份力，而MUJI無印良品秉承著極簡的生活態度，最近更推出了幾款良心產品。今年7月起，日本MUJI開始導入「免費供水」的服務，於全國113間分店設立飲水機，並推出可讓消費者重覆使用的水瓶，提倡減少廢物製造的理念。另外為了應對日漸嚴重的全球糧食危機，日本無印與日本德島大學一起研發了「蟋蟀脆片」零食，說味道就跟蝦餅無疑，鼓勵消費者減少攝入牛、豬、雞等肉類。各位香港的MUJI迷敬請期待一下吧！

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