舒淇和馮德倫相識20年，有指秘密拍拖4年後，在2016年步入婚姻殿堂，結婚4年一直十分低調，只有偶爾在IG上放閃，上節目也會不經意地洩漏二人的甜蜜日常。早前舒淇接受訪問時，就罕有地提及了她對愛情和婚姻的看法，更首次分享了女生最關注的「婆媳問題」？

舒淇和馮德倫相識20年，低調交往4年後在2016年步入婚姻殿堂，至今依舊甜蜜如初。（sqwhat@IG）

舒淇和馮德倫結婚後十分低調，也不是經常分享婚後的生活，因此外界總是有很多關於他們婚變的閒言閒語，但是兩人對此卻從來不會回應，只會在適當的時候「放閃」一下，打破婚變的傳聞。舒淇和馮德倫沒有公開的濃情蜜語，只是一張簡單的日常生活合照，還會互相調侃，這種「耍花槍」方式比起情話更讓人羡慕，也突顯了兩人心照不宣的深厚感情。

▼▼▼【舒淇和馮德倫的「另類放閃」】▼▼▼

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找不到適合的人 寧願選擇單身

舒淇早前在接受台灣《Vogue》採訪的時候，就曾經談過她對於愛情和婚姻的看法，舒淇生活一向恣意、隨性，對待愛情也一樣。不過婚後的她卻有了更多不同的觀點，特別是婚姻這件事上。40歲才結婚，舒淇曾經説過婚姻並不是人生必要的選項，但是遇到了就是遇到了，因為是對的人，所以她才願意步入婚姻的殿堂。很多女性都會為自己的人生定下「結婚」這一個任務，30歲、40歲都仍然未婚，仿佛就會跟社會脫節，還有各種壓力襲來。可是舒淇卻認為婚姻並不是一份功課，愛情也不可以勉强而來，如果找不到那個可以攜手一生的人，她寧願選擇單身。

舒淇40歲才結婚，她曾經説過婚姻並不是人生必要的選項，但是遇到了對的人就自然願意步入婚姻。（sqwhat@IG）

單身很好，單身真不錯，雖然我已經有老公了，所以人家會説你沒差，可是我真的覺得，如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。

舒淇首次公開大談「奶奶」

在婚姻的課題上，除了夫妻之間的相處之道之外，婆媳關係也是世上最難的學問之一。舒淇在訪問中直言，婚姻不是兩個人的事情，而是兩個家庭的結合，因此結婚前就要三思而後行，仔細想想自己是否願意照顧除了伴侶以外的人，的確，並不是每個人都擁有一顆大愛的心，放眼社會上，婆媳問題比比皆是，更是婚姻危機的導火線之一。舒淇則十分慶幸自己遇到了一個好的奶奶，讓她可以暢快又自在地生活。

舒淇認為婚姻不是兩個人的事情，而是兩個家庭的結合，因此結婚前就要三思而後行。（sqwhat@IG）

不只是先生要諒解你，婆家也要，我有一些結婚的朋友因為生活瑣事彼此摩擦，但也不想離婚。兩個人在一起不快樂，還是「一個人寂寞好」，你選一個。

一段快樂婚姻中有很多的元素，除了柴米油鹽之外，婆媳關係也是非常棘手的難題，很多人以為只要彼此相愛，就可以戰勝一切，但是婚姻真正需要的是更多的包容和遷就，不但是對另一半，就連對方的家庭也要兼顧。很多人以為只要熬過了「柴米油鹽」，就可以幸福快樂下去，沒想到婆媳問題卻會成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草。所以如果沒有足夠的心理準備，就不要簽下一紙婚書，否則這就只是一張「賣身契」。

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