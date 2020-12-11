在乾燥寒冷的冬天，嘴唇很容易乾裂和脫皮，潤唇膏更是不可或缺的美妝小物。正苦惱要入手什麼牌子護唇產品的女生，不妨參考一下Glowpick的10大潤唇膏排行榜，看看備受韓妹追捧的護唇好物，榜上的潤唇膏更是大部分在香港都能買得到！

在乾燥的冬天裏，嘴唇很容易乾裂和脫皮，潤唇膏更是不可或缺的美妝小物。（laneige_kr@IG）

韓國Glowpick 10大護唇產品排行榜

日本有@cosme作為美妝指標，其實韓國也有公信力十足的Glowpick美容網站，其擁有超過4萬名用戶，是深受韓國女生喜愛的護膚化妝資訊平台。韓國Glowpick除了跟@cosme一樣每年都會舉行兩屆美妝大賞之外，網站還會定期每月更新各大美妝類型的排行榜，任何時候都可緊貼最新、最快及最流行的韓國美妝界熱話！Glowpick近日更公開了10大潤唇膏排行榜，一次過整合備受韓妹追捧的護唇好物，一眾女生不妨跟著進入手！

市面上的護唇產品品牌眾多，種類也五花八門，到底選擇哪一款才不會中伏呢？（laneige_kr@IG）

▼▼▼【韓國Glowpick 10大熱賣潤唇膏排行榜】▼▼▼

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小心唇部保養3大誤區

除了護唇的產品很重要之外，唇部的護理方法也不能忽略。生活中有很多女生都會使用錯誤的方法護唇，導致唇部的肌膚越來越脆弱，甚至乾燥、脫皮的現象變得更加嚴重，反而弄巧反拙。因此大家要小心避開以下3個錯誤的唇部保養方法，保護好嬌嫩的雙唇。

▼▼▼【小心越保養越錯！唇部保養方法3大錯誤行為】▼▼▼

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