情人節禮物｜Crabtree早鳥優惠8折開賣　精選3大禮盒男女都用得

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-01-22 17:05

還有不到一個月就到2月14日情人節了，今年情人節撞正農曆新年，節日優惠更豐富！Crabtree & Evelyn限時全店9折外，還推出低至8折的「情侶1+1套裝」優惠，不只有女生最愛的護手護唇套裝，還推出適合男生的修護禮盒，立即看看編輯推介的至抵禮物吧！

今年情人節互送禮盒，一起護膚吧！（Crabtree & Evelyn）

【Crabtree手部修復護理禮盒】

CRABTREE手部修復護理禮盒 $312（原價$390）

近月冷鋒襲港，空氣寒冷乾燥，再加上這一年習慣頻頻洗手，雙手容易變得乾燥和出現「爆拆」的情況，護手霜絕對是實用又得體送禮首選，送給女友和媽媽都非常適合。

Crabtree手部修復護理禮盒包括：帶有蘋果木清爽香氣的磨砂潔手液和護手霜。清潔消毒雙手、去除粗糙角質後，便可用護手霜潤澤雙手，它質感水凝，能夠鎖住肌膚水分，保持水潤不黏膩。

【Crabtree柔膚 + 除毛修護禮盒】

CRABTREE 柔膚 + 除毛修護禮盒 $284 （原價$355）

別以為只有女生才護膚！天氣乾燥寒冷，男生剃鬚時很容易敏感甚至流血，這個時候就需要Crabtree的柔膚 + 除毛修護產品來好好護理！

Crabtree柔膚 + 除毛修護禮盒輕盈保濕，其中剃鬚膏含椰子油和黑醋栗油成分，在剃鬚時提供潤滑作用，豐富的AHA和蘋果萃取物亦可改善膚質，喚發光澤。剃鬚後記緊搽上Crabtree的保濕 + 舒緩鬚後護膚膏，它質感豐盈貼服，紓緩鬚後痕癢不適，帶來柔嫩感，錫錫時就不怕被鬚根鬍渣刺到啦！

【Crabtree唇部日常護理禮盒】

Crabtree唇部日常護理禮盒 $240 （原價$300）

要鍚得舒適，嬌嫩雙唇十分重要，平日除了勤搽潤唇膏，更不要忽略磨砂和唇膜，提升雙唇水嫩感！

Crabtree唇部日常護理禮盒包含磨砂+柔膚唇部磨砂膏，有助溫和去角質，改善唇邊暗啞死皮，提供緊緻滋潤感，及後使用禮盒的THE GARDENERS花蜜唇膜，當中椰子、龍舌蘭及牛油果等超級食物成分可軟化唇部皮膚，提供長效滋潤，還散發低調光澤感，誘人一見就想吻下去！

除了以上精選禮盒，Crabtree & Evelyn還進行全店9折及新年福袋優惠：凡挑選任何3件指定產品，即可享有額外85折優惠！

另外購物滿HK$388或以上即可獲贈Crabtree & Evelyn利是封及2021年月曆一套。燙金紅色利是封洋溢節日氣氛，設計輕巧簡約的月曆載有精美照片，為書桌增添生氣；購物滿HK$800或以上即可獲贈指定護手霜 25ml一支，馬上click入Crabtree & Evelyn官網選購情人節和新年禮物吧！

* 如欲購買可以按上面藍色連結前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/22）

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