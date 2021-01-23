撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-01-23 18:03

面膜推薦｜不少保養得宜的女星，如范冰冰、張栢芝等，都有一個共通點，就是勤敷面膜，前者日日敷不算誇，後者1日3次令人更驚訝。而女星的愛用面膜，更成為女生們的參考。近日高海寧與衛詩雅分別分享了面膜好物，衛詩雅同時更公開中伏經歷，一款人氣面膜原來是雷物，賣點更是地雷所在？

34歲的高海寧近年出演多部TVB劇集而人氣急升，她不時在《小紅書》分享護膚，更大方以素顏示人，膚質保養得宜。（高海寧《小紅書》／sammkoling@IG）

高海寧愛$70「人皮面膜」 完全貼面 1招提拉變V面？

近日，高海寧在《小紅書》介紹她每朝的護膚程序時，大推一款因貼面而被封為「人皮面膜」的產品，更即場示範。她表示因鼻樑高，挑面膜時特別在意貼服度，見她敷上「人皮面膜」後，真的完全貼面，甚至說話時也沒令面膜移位或皺起，她又指用後令妝容更貼服。

▼▼▼按圖看高海寧推薦的「人皮面膜」功效及價錢，高海寧更示範1招提拉緊緻肌膚▼▼▼

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衛詩雅公開面膜雷物 原來是網絡人氣王？

36歲的衛詩雅不時分享平價護膚好物，保養得宜不輸少女。（michellewsn@IG ）

坊間的人氣面膜總教人蠢蠢欲試，衛詩雅早前便入手了面膜人氣王之一「抗老金面膜」，起初，衛詩雅看中面膜的其中一個賣點：雙重導入設計。產品除有1片覆蓋全面的面膜外，更附4片重點面膜條，可先貼在特別乾燥的部位，再敷面膜，有效加強對付眼紋、虎紋，正中衛詩雅所需，可是後來她卻大歎：「用了就後悔﹗」

▼▼▼按圖看衛詩雅後悔入手人氣面膜的原因，賣點原來是個伏？哪款面膜才深得她心？▼▼▼

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同場加映：民選5大最強面膜 冠軍價錢最便宜

看過女星的面膜推薦後，不妨再參考民間意見。台灣藥妝店UrCosme 集合網民意見，評選出最受歡迎面膜排行榜，筆者抽出頭5位產品，其中1個品牌佔2席，冠軍價錢反而最便宜﹗

▼▼▼台灣UrCosme最受歡迎面膜排行榜5強，網民：用後有種「摸不到毛孔的細嫩感」，即睇排名與價錢▼▼▼

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▼▼▼同場加映：張栢芝在乾燥天氣下護膚程序與技巧（延伸閱讀）▼▼▼

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