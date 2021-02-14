林芊妤Coffee美妝品推薦︱首推亮白洗顏粉　最愛CT睫毛液有缺點？

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林芊妤（Coffee）拍片教做運動修身，吸引大量女生偷師跟隨；Coffee間中亦會拍攝生活影片，就如每年都會拍攝一集「好物推介」，與大家分享年度最愛美妝品，今年亦不例外。

林芊妤（Coffee）曾分享指，愈忙愈要用心保養，是次就拍片與大家分享年度最愛美妝品。(coffee89921@Instagram)

Coffee年度最愛美妝品　平價不一定效果差？

31歲林芊妤（Coffee）曾在YouTube Channel分享指，愈忙愈要用心保養，由飲食、護膚及運動全方位入手，從內保養到外，故此三者配合下，即使素顏狀態，Coffee亦見白皙光滑的好膚質。

由於許多美妝品牌都會寄送公關品予Coffee，故她使用過許多不同類型的產品，但她分享昂貴的產品不一定有用，只有合適自己膚質的，效果才會更佳，這次Coffee就分享了她於2020年使用過的好用美妝品，包括臉部清潔、保濕，以至底妝、眼影等化妝品，應有盡有。

▼▼▼按圖看Coffee年度美妝品推薦，當中哪件產品用完皮膚即白1度？被她視為最愛的Charlotte Tilbury化妝品，同品牌睫毛液竟有缺點？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】Coffee表示愈忙愈要積極保養皮膚，才可在素顏狀態下，仍見好膚質？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍（阿Sa）逐一盤點「開工袋」隨身物，當中包含5款美容好物，按照手部乾燥級別使用3款護手霜，哪支又平又好用？▼▼▼

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