劉佩玥（Moon）有份參與的劇集《堅離地愛堅離地》正在熱播，亦正進行《把關者們》的拍攝，工作的背後，私下也積極經營個人YouTube Channel，分享生活與扮靚貼士。

劉佩玥日前分享由日常妝容快速轉變成節日派出對妝容，適合用作晚妝下班約會之用。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

劉佩玥試過教授如何利用一條裙襯出10個造型，又試過分享化妝與set頭技巧，化妝步驟涉及不少平價化妝品。日前她則分享由日常妝容快速轉變成節日派出對妝容，所涉及技巧亦適合用作晚妝下班約會之用，值得參考。

▼▼▼平日上班大多數化上較淡的妝容，如何由日妝轉晚妝，即睇劉佩玥示範補妝技巧▼▼▼

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劉佩玥分享單、雙眼皮眼妝的化妝技巧，能放大眼睛，令眼神更柔和。（arryuu@IG）

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