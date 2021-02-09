李施嬅訂婚｜早年「窗簾布」打扮現時裝車禍　靠西裝褸襯出輕熟味

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-09 15:39

【李施嬅結婚】李施嬅昨日（8/2）於社交平台分享錄音花絮與跟一名男士手牽手的相片，兩張照片均清晰看到她戴上巨型鑽戒，並加上Hashtag「＃ISaidYes（我願意）」，宣布婚訊。近年來，李施嬅在工作、愛情，以至穿搭造型均找到自己的方向，成就更好的自己，迎接40歲。

李施嬅經歷造就成長 愛情、工作、穿搭只選適合自己的

李施嬅入行17年，情路上兜兜轉轉，曾與鄧健泓、胡杏兒老公李乘德拍拖，自2016年與投資公司董事總經理潘樹維分手後，在感情路上一直沒著落。單身期間，李施嬅積極裝備好自己，離開舒適圈，踏足荷里活，多次參與試鏡爭取角色以及報讀演藝課程進修增值。無論在戀愛、工作上，就連衣著穿搭，都選擇最適合的給予自己。

李施嬅參選2003年香港小姐競選而入行，當年奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項，入行後專注事業，可情路方面不太順利。(vcg)

▼▼▼【按圖看】身高164cm的李施嬅身形算是比較平均，理應容易駕馭不同種類的服裝，但過去的她竟頻頻發生時裝車禍？▼▼▼

李施嬅早年打扮現「時裝車禍」 終選擇「對」的穿衣風格

李施嬅不但於事業與愛情路上找到適合自己的發展方式，於穿搭方面亦見進步。以往的她打扮傾向花俏老土，沒有考慮過服裝款式和風格適合與否，就把衣服穿於身上。

比起出道時期愛穿碎花、短裙，現在的李施嬅傾向簡約款式，襯出輕熟味道與幹練感，甚至更靠以下單品擺脫時裝車禍？

李施嬅穿搭大躍進︱棄花俏款，更愛細節設計款式

【李施嬅穿搭】特別剪裁的裙款更受李施嬅喜愛。(selenaleelalee@Instagram)

過往的李施嬅喜歡選擇碎花、粉色系，甚至是色彩鮮豔的服裝，雖然現時的她對衣服的喜好並沒有太大的變化，仍是鍾情於色彩鮮豔的款式，但早已拋棄少女感濃厚的碎花元素，選擇合適她年紀的打扮，改以帶有細節設計或特別剪裁的款式，更顯一份成熟女人味。

▼▼▼【按圖看】李施嬅以服裝細節位作為造型的亮點，愛以過膝長靴搭配裙裝，穿出時尚型格味？▼▼▼

李施嬅穿搭大躍進︱以西裝褸營造幹練硬朗形象

【李施嬅穿搭】李施嬅靠西裝褸擺脫時裝車禍，打造出幹練造型。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅由柔弱形象演變成獨當一面的輕熟女，近年的她偏好選擇恤衫、西褲的打扮，同樣選擇帶Ruffles、蝴蝶結等細節設計的款式，配以西裝褸令造型幹練之餘亦不失柔美的女性元素。

▼▼▼【按圖看】李施嬅靠西裝褸帶來新鮮感，成功從「時裝車禍」中復活，穿搭大躍進，配襯技術值得參考。▼▼▼

李施嬅穿搭大躍進︱適當的「露」散發小性感

【李施嬅穿搭】李施嬅以Cut-out設計上衣修飾手臂，打造顯瘦效果。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅向來都不是走「賣肉」風格，不過適當的「露」不但能散發小性感，亦能助她展示身材瘦削的優點。由於李施嬅的身形苗條，故能輕鬆駕馭所有類型的露肩服裝。

▼▼▼【按圖看】近日李施嬅終發現自己的身型優點，愛穿露肩服裝展現鎖骨，不過並不是人人適合？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜李施嬅曾於劇集《金宵大廈》以旗袍造型出現，展現好身材，但原來好身材靠「後天」鍛鍊？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜李施嬅的智慧金句，要成為有行動力的女生，便要這樣做。▼▼▼