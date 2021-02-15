容祖兒椰子油排毒法獲鄭秀文大讚　梁詠琪加一材料自製磨砂膏美肌

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-15 12:00

40+女星椰子油凍齡保養｜近日內地熱播《乘風破浪的姐姐2》，容祖兒除了歌舞藝精，台上穿起戰衣展現逆天身材，及私下保養得宜的素顏都成為焦點。40歲不輸少女，活力十足，原來愛用椰子油排毒保養，方法更獲鄭秀文大讚。近日，梁詠琪亦教用椰子油製磨砂膏，看來40+天后凍齡保養都愛椰子油，究竟用法如何？

容祖兒參加《乘風破浪的姐姐2》表現出色，逆天身材與保養都成為焦點。（容祖兒微博）

▼▼▼【按圖看】容祖兒參加《乘風破浪的姐姐2》時展現的逆天身材，及私下素顏照。▼▼▼

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容祖兒在IG分享過保養心得，就是「油拔法」（Oil pulling），即含椰子油。（yungchoyee_IG）

早在容祖兒籌備共26場《Pretty Crazy世界巡迴演唱會》時，在IG分享過保養心得，就是「油拔法」（Oil pulling），即含椰子油。她指口腔含菌量多，椰子油主要打擊口腔與喉嚨的細菌，經常喉嚨不適的她用後感覺不錯。連鄭秀文也留言大讚，看來她也是使用同一保養法。

鄭秀文也大讚容祖兒使用的「油拔法」。（sammi_chengsauman@IG）

▼▼▼【按圖看】鄭秀文如何大讚容祖兒使用的「油拔法」，及外貌今昔對比，猶勝從前？▼▼▼

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「油拔法」是古印度偏方 專家有何看法？

其實「油拔法」是源於古印度的保健偏方，據說從阿育吠陀（Ayurveda）流傳下來，歷史悠久。到90年代，被引入到美國而普及，深得崇尚自然療法人士歡迎。做法是以10至15毫升的椰子油含在口中，讓椰子油流過口腔中每個位置，包圍牙齒、牙齦等，保持約15分鐘，待椰子油變濃稠和乳白色，再吐出，然後用鹽水漱口，接着如常刷牙。透過油的吸附特性把口腔的細菌帶出來，達排毒作用，令口腔衛生起保健之效，平衡身體狀態同時改善皮膚。

雖然「油拔法」受不少人士追捧，亦大讚其效果，不過香港大學牙醫學院齲齒學高級臨床教師黃慧兒醫生指，「暫時沒有臨床實證顯示使用椰子油來漱口能有助口腔深層清潔。即使有少數油拔法的初步研究報告，結果有待確認質素很參差。而椰子油用來美白抗炎等暫時亦沒有臨床實證。」她補充，早晚刷牙各一次，以正確方法刷牙，加上使用含氟的牙膏和以牙線或牙縫刷清潔牙刷鄰面已能保持牙肉口腔健康。

梁詠琪美容配方：椰子油+咖啡渣

熱愛用椰子油保養的凍齡女星，還有44歲的梁詠琪。梁詠琪一直保養得宜，早前釋出20年前出道照，對比現在幾乎無異，除了靠養生湯水，近日她在《小紅書》示範自製磨砂膏，是她私下愛用來去死皮的護膚好物，材料天然簡單便宜又環保，最重要是功效顯著。

▼▼▼按圖看梁詠琪自製去死皮磨砂膏做法及用法，輕擦後敷３至４分鐘有這功效▼▼▼

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▼▼▼同場加映：梁詠琪早前穿了1件黃色服裝與她第一張國語專輯《短髮》封面合照，外貌幾乎無變，按圖即看更多梁詠琪小時候的照片（延伸閱讀文章）▼▼▼

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