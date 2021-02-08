撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-08 14:22

美妝排行榜．有色潤唇膏｜在冬天戴口罩，特別需要塗上潤唇膏。日雜《LDK the Beauty》進行調查，發現日本女生在疫情下使用有色潤唇膏的比例高於使用唇膏。無他，一物既滋潤又顯色，為口罩妝容化繁為簡。

坊間的有色潤唇膏款式眾多，該如何挑選？日雜《LDK the Beauty》實測市面10款人氣有色潤唇膏，進行3大測試，包括顯色度，將有色潤唇膏塗上唇，觀察其顏色是否與實物相近、色澤效果如何、能否覆蓋唇紋、提亮膚色，令整體更明亮。第2是保濕度，將有色潤唇膏塗在小米餅上，待30分鐘，測量其剩餘水分值，得出其保濕力。第3是使用感，在沒有鏡子下塗上有色潤唇膏，體驗其產品設計是否易於掌握，有色潤唇膏面與唇部接觸之間是否順滑。

美妝排行榜︱日雜《LDK the Beauty》進行調查，發現日本女生在疫情下使用有色潤唇膏的比例高於使用唇膏。（《女神降臨》劇照）

結果發現，3甲中，有兩款達全A級或以上的有色潤唇膏，都是來自同一品牌，該品牌連英國王妃凱特也忠實粉絲，因此曾掀起一番搶購熱潮。而最具保濕力的品牌，竟在同款不同色的潤唇膏中，保濕力各有偏差，保濕力最強是哪種顏色？

▼▼▼【按圖看】LDK實測10款有色潤唇膏結果，哪款最強全A級？誰保濕度不合格？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】《LDK the Beauty》12款收毛孔精華的實測結果排名，有1品牌更是日本樂天美容產品連續3年的銷售冠軍？當中有2款品牌在收毛孔效果上，獲得接近滿分分數？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為12款卸妝水的實測結果，只有3款的清潔度得分合格（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《LDK the Beauty》