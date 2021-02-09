撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-09 16:00

岑麗香懷孕穿搭｜岑麗香（香香）日前在IG宣布再懷孕，釋出一家四口的甜蜜幸福照，羨煞旁人，喜見36歲的岑麗香挺起6個月肚子仍散發少女味，不負「公主」之稱。她除了保養得宜，具代表性的穿搭風格也是零孕味關鍵，減齡顯瘦同時完美遮肚子，即使沒有懷孕，想遮肚腩的女生也值得參考﹗

岑麗香（香香）日前在IG宣布再懷孕，釋出一家四口的甜蜜幸福照。（heungheungeliza@IG）

岑麗香於2010年當選國際中華小姐冠軍而入行，甜美樣子與可愛親和個性收獲觀眾緣，被封「香香公主」。2016年，岑麗香與圈外男友結婚，2019年3月誕下兒子，當媽以後仍不減少女氣息，更愈來愈明艷照人，去年擔任2020年《香港小姐競選》評判時，更有網民留言指一眾港姐都不及台下的岑麗香搶鏡，艷壓全場，令她一度尷尬掩面，率真可愛。回顧當時，估計大概是岑麗香懷第2胎的初期。

岑麗香擔任2020年《香港小姐競選》評判時，身穿銀色珠片吊帶低胸貼身連衣晚裝，配上珠片頭飾，華麗而甜美。（heungheungeliza@IG）

誕下第1胎後，岑麗香曾接受其他媒體訪問時表示，懷孕期看到自己的身形發福，曾一度沒自信不敢照鏡。然而在鏡頭前的她，大眾都贊同她美麗不減，這點實在歸功於她的穿搭技巧。岑麗香向來愛以連衣裙示人，在懷孕時期也不改風格，但在穿搭及揀選單品類型時盡見心思，完美轉移視線，即使在懷孕中期，仍能藏起肚子，如果你有個5個月大的肚腩減不走，不妨參考她的4大穿搭技巧。

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岑麗香穿搭技巧有心思，然而，女神也不是一步登天，回顧初出道時，也曾有一段穿搭黑歷史，時裝車禍頻生，20+之齡比現在更顯老，穿錯顏色、離奇錯配單品令仙氣盡失。不過，有誰不是在錯誤中成長？

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