撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

【2021年｜女星髮型】楊丞琳、高海寧、江嘉敏等女星紛紛趕在農曆新年前，換了新髮型示人。近年鍾情短髮的楊丞琳再挑戰，「外深內淺」的新髮色令人眼前一亮。不過江嘉敏為新劇所剪的髮型，卻被好姊妹林凱恩不留情面地取笑？

江嘉敏日前將齊蔭造型曝光，更被好姊妹不留情取笑？（kaman_kong@IG）

江嘉敏再為拍劇剪齊瀏海 慘被嘲似「煲蓋」

農曆新年期間，女星們互相拜年、約會，江嘉敏就與她的「小男友」林凱恩約會外出，令江嘉敏的齊瀏海造型曝光。江嘉敏出道以來，一直留長直髮，對上一次剪齊瀏海已是2018年為拍攝《福爾摩師奶》。從照片上看來，江嘉敏的髮質相對粗硬，因此眉上瀏海相當厚重，看起來頭型亦更圓渾。她被同行的林凱恩指似十足「煲蓋」，林凱恩更以「這個天蠍座蓋子，有時候任性跟可愛得我也招架不住。」去形容江嘉敏。

▼▼▼江嘉敏瀏海出事被嘲似「煲蓋」，點圖即看她的剪髮原因？▼▼▼

新一年更多女星剪了新髮型近接牛年，短髮繼續是大熱？

▼▼▼【2021髮型潮流｜女星髮型】楊丞琳、高海寧熱捧短髮，哪女星露出額角「自曝其短」？▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

2021年10款流行髮型 哪款瀏海最能令女生展現性感氣場？

每年女星所剪的髮型，多是來年髮型潮流的參考指標，楊丞琳的利落齊尾短髮會是大熱之外，胡定欣早前亦剪了一頭短髮，看起來相當精神。2021不少大熱髮型，都因為疫情關係而衍生，整合時尚平台《InStyle》及《Marie Claire》等多位星級髮型師的意見，以下10款髮型將會相當流行。

▼▼▼【2021女星髮型】蔣雅文顏值超高駕馭爆炸頭長髮？哪款瀏海成大熱韓星、港星都能駕馭出性感氣質？▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

參考資料：《InStyle》、《Marie Claire》

▼▼▼【同場加映】鄭秀文如何大讚容祖兒使用的「油拔法」，外貌猶勝從前？｜容祖兒椰子油排毒法獲鄭秀文大讚▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：梁詠琪近年醉心下廚，最近更分享了食療養生餐單，按圖即看梁詠琪教學，也看看澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）有甚麼評價（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼同場加映：按圖看50歲宣萱同樣與出道時的外貌無異，全靠2大凍齡技巧，她多次強調第1步非常重要，這樣做就可令皺紋不見了？（延伸閱讀文章）▼▼▼