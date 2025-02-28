韓國美妝開箱｜從化妝護膚體現文化！熱門AMUSE、THE WHOO等盤點

韓國美妝開箱｜每次韓國旅行都會買一堆美妝品，但對於當地的文化傳統，不知又認識多少？現在就讓韓國美妝化身為文化大使，向大家展現當地獨有的感官魅力。



外遊韓國前，會留意當地的衣食住行；到達韓國後，便是當地的感官體驗，無論藝術美學（視覺）、流行音樂（聽覺）、經典韓食（味覺）及芳香空氣（嗅覺），都有種「這就是韓國」的感覺。其實，從韓妝護膚中，也能體現到這些獨特的元素，並引領我們進一步認識韓國。

花漾美景

韓國人崇尚大自然，喜歡療癒的氛圍，因此不少創作中，都會糅合自然元素。特別是浪漫和女性的花卉，都深得女生們鍾愛。韓國更有著多個花季，如櫻花、銀杏和紅葉等，全年展現著美妙動人的自然傑作。

花漾美景

韓國美妝推薦1. su:m37° Secret Essence Advanced Treatment 80ml

以自然發酵護膚，採用升級成分Cyto-ferm Activator，能夠強化及修復肌膚屏障，再結合4種神經醯胺複合物，專為敏感肌打造，有助鞏固角質層，減少肌膚水分流失。

韓國美妝推薦1. su:m37° Secret Essence Advanced Treatment 80ml HK$500

韓國美妝推薦2. Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush #Dreamy HK$240

為臉頰打造紅潤氣息，這款胭脂質地清透和柔潤，塗抹後與膚色相融，打造出自然氣息，同時展現迷人魅力。由於是液體類型，可以用指腹輕鬆暈染和推開，而且加入保濕及紓緩成分，全天都感到舒適自在。

韓國美妝推薦2. Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush #Dreamy HK$240 (Sephora)

韓流時代

輕快的旋律配搭強烈節拍，使K-pop在近幾年間愈多人認識，當紅明星們更無論在美妝或時尚方面，代言都接踵而來。韓國美妝品牌多會邀請明星拍攝產品照，藉此吸引年輕一群購買。

韓流時代

韓國美妝推薦3. AMUSE Lip Fuller #Big Diamond

由韓國女團IVE成員張員瑛代言的品牌，採用純素配方，質感清徹透明，並帶有亮粉色金光，為唇妝締造豐盈滋潤的感覺。

韓國美妝推薦3. AMUSE Lip Fuller #Big Diamond HK$185 (Sephora)

韓國美妝推薦4. AMUSE Jel-fit Tint #Fig Jam

韓國大熱款式，採用3層拋光配方，打造出如果凍般的豐盈妝效，而且質感光澤水潤，可以為櫻唇打造迷人的透亮魅力。結合八層透明質酸、桃子、維他命C及植物油等，持續締造滋潤感覺。

韓國美妝推薦4. AMUSE Jel-fit Tint #Fig Jam HK$185 (Sephora)

韓國美妝推薦5. AMUSE Lip & Cheek Healthy Balm #Fig Balm

蘊含七成以上的修護精華成分，兩款色的質感分別呈霜和膏狀，塗在臉頰或唇上超貼服，並展現出水嫩飽滿的好氣色。可以單用和混搭使用，打造自然魅力色調。

韓國美妝推薦5. AMUSE Lip & Cheek Healthy Balm #Fig Balm HK$130 (Sephora)

韓方保養

韓國女生肌膚白滑透亮的秘密？常見她們的日常飲食中，都採用不少韓方中藥或保養品，來調理身體。這樣由內而外的健康狀態，自然煥發白裡透紅的精神魅力。

韓方保養

韓國美妝推薦6. THE WHOO 津率享紅山蔘抗皺滋養液 150ml

這個系列加入紅山蔘全草成分，強效提升肌膚彈性，配合紅色精油複合物及雙重胜肽，可以滋潤抗皺，增強肌膚免疫力。滋養液質感水潤，可以調節肌膚水油平衡，並鞏固肌膚及修膚紋理。

韓國美妝推薦6. THE WHOO 津率享紅山蔘抗皺滋養液 150ml HK$470

韓國美妝推薦7. THE WHOO 津率享紅山蔘抗皺滋養乳 110ml

採用甘油乳化劑配方，質感滋潤軟滑，讓肌膚感到舒適療癒。滋養乳富含營養，兼具雙重鎖水及保濕作用，同時強化肌膚屏障、改善細紋問題。

韓國美妝推薦7. THE WHOO 津率享紅山蔘抗皺滋養乳 110ml HK$540

調香減壓

都市人壓力大，會透過me time做手作，來重拾自己的步調。韓國人喜歡香氣，不只會購買，街上也有很多香水店，可以自行調製屬於自己的香氣。而香港不少人熟悉的調香課程機構KCCA，其實也是來自韓國，可見韓國人對氣味的執著。

調香減壓

韓國美妝推薦8. NONFICTION Santal Cream Body Lotion 300ml

創立於韓國梨泰院的香氛品牌，以「Reset、Refresh for the Sel」為宗旨，致力採用更然植物原料製作。結合香根草、檀香、新鮮無花果和小荳蔻，散發出寧靜和慵懶的氛圍，非常適合在睡前塗抹，以達致滋潤和放鬆的狀態。

韓國美妝推薦8. NONFICTION Santal Cream Body Lotion 300ml HK$300 (Sephora)

韓國美妝推薦9. NONFICTION Santal Cream Body Wash 300ml

富含甜杏油、牛油果油及芝麻油，可以深層滋養肌膚，禦防肌膚水分在淋浴後流失，以及變得崩緊。界面活性劑（surfactant）亦採用天然成分，以減少刺激肌膚。