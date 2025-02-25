揭開韓國女星妝容秘密！2025美妝趨勢：底妝不追求水光感、無瑕？

2025妝容趨勢｜在剛踏入2025年，就發現靜悄悄地大家好像是不再追求無瑕、水光感底妝、鮮明眼妝等，愛美的韓國女生就掀起了一股以自然但充滿的細節的妝容趨勢。以乾淨的裸妝為主，眼妝、腮紅和唇妝也不再是強調色感，著重和諧及原生般好氣息，一起來看看今年的妝容趨勢，尋找合適自己的化妝靈感。



2025妝容趨勢1. 微霧感底妝

以往提起韓國妝容，都想到韓國女生很喜歡水光妝，一款有著自然光澤的底妝。而今年不再是追求過分「水光」，但同樣是以輕盈透薄的底妝為主，但會選用有著微微的霧感底妝產品，會更自然且接近原生肌膚質感。

金裕貞妝容乾淨，底妝有著自然光澤（IG@you_r_love）

2025妝容趨勢2. 保留一點點瑕疵更自然

不再追求無瑕底妝，擁抱自己的小瑕疵，是接下來的大趨勢之一。在以往大家都在研究如何把黑眼圈、痘印、眼溝、細紋等等遮起來，但如今更追求自然原生感，這小瑕疵沒被完全遮蓋，留著一點點，也是很有生活感。

秀智近來分享的照片大膽化出雀斑妝，可愛又調皮（IG@skuukzky）

秀智近來分享的照片大膽化出雀斑妝，可愛又調皮（IG@skuukzky）

2025妝容趨勢3. 自然眼線及根根分明的眼睫毛

以往大家都會著重眼影顏色的搭配和層次感，但在2025年中，不但不再強調眼影，還也把近幾年注重的臥蠶也捨棄。在韓國女生妝容中可見，會是選擇畫上自然的平拉式眼線，睫毛會是根根分明的，同時不會濃密型。而眼影也不是完全不化，會是選擇低飽和度的大地色，淡淡的更自然。

金裕貞的眼妝色調選擇了今年Pantone年度代表色Mocha Mousse（摩卡慕斯），很適合日常妝容（IG@you_r_love）

2025妝容趨勢4. 大範圍胭脂

在胭脂方面，今年會更著重於不同的創新畫法，而且會是更大膽地大範圍掃上臉，像是大面積掃在蘋果肌上、暈染在顴骨側、延伸至耳朵等等，為肌膚增強好氣色。但要注意選色，盡量保持與眼影及唇妝顏色一致，畢竟今年的妝容是以自然和諧為主。

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秀智的妝底不僅自然有光澤，更大範圍掃上胭脂，為肌膚增強好氣色。（IG@skuukzky）

2025妝容趨勢5. 立體花瓣唇

在唇妝上，今年會更強調營造出自然清新的感覺，以立體和水光感為主，但同樣重視妝容一致性，盡量選擇要與眼影及胭脂相近顏色，所以唇色也偏向裸粉色、玫瑰粉色、蜜桃色等柔和的色調。同時要選擇亮面的唇妝產品，會更易畫出精緻水潤的花瓣唇。

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