2024美妝熱話｜香港年度6大「第一」事件！高級品牌營銷轉向彩妝?

轉眼間2024年已是最後一日，不少人都會在除夕當天，回顧整年的各項大事。《01女生》過去一年搜羅和整理大量美妝資訊，現時回顧當中6大香港美妝熱話，這些品牌都佔據了各個「第一」的稱號。



2024年美妝熱話｜Hermès「第一」支柑苔調香水

認識香水的第一課，通常都會提到柑苔調香水，以前調、中調和後調之分，分別添入柑橘調、花香調及氣味持久的木調，以打造出豐富層次。Hermès首度以此為藍本，推出Barénia香水，相較過往款式，更具鮮明和細膩的感覺。

Hermès Barénia 100ml + Box HK$1,645

轉變過往活力氣息，Barénia香水帶有柔軟和感性的魅力，展露出女性嫵媚的一面。香水將溫暖橡木糅合帶有深邃韻味的廣藿香，加上百合和神秘果的香氣，感覺鮮明獨特，令人陶醉。瓶身亦披有經典Collier de chien手環元素，透過多枚四面微凸的流線型窩釘，看來矚目，亦蘊藏著舊時「脫離束縛」的意味。

2024年美妝熱話｜@cosme「第一」好評美妝品

榜首一直都是好評的指標，每年都會公布美妝排行的@cosme，今年統計超過2萬篇香港消費者的真實評語，選出各大美妝部門的「年度之選」，不知是否也是大家的心水選擇呢？

KATE TOKYO 怪獸級持色唇膏（唇膏部門第1名）HK$99

挑選持久的唇妝，不少女生都偏好滋潤的款式，讓雙唇保持水潤和豐滿的感覺。素來得到追捧的KATE唇膏，榜上有名絕不意外，採用獨家凍狀薄膜技術，能夠達致貼服、持久和高顯色的功效，而且質感柔滑，塗抹時也有舒適的感覺。

CANMAKE TOKYO 耀目優雅八色眼影盤（眼影部門第1名）HK$108

CANMAKE眼影盤一直給人細緻閃亮的感覺，這個同樣以少女般的粉嫩色調為主，擁有啞光、珠光和閃粉等質感，加上尺寸小巧可愛，可以襯搭多種風格，非常實用。眼影粉末幼滑，可以提升眼妝的貼服和持久，達致不俗的妝效。

MAYBELLINE SUPERSTAY超持久30H空氣感粉底液（粉底部門第1名）HK$169

時下流行裸妝，淨亮健康膚色是美的關鍵。要打造美肌，MAYBELLINE粉底液採用創新裸感持妝配方，能夠使底妝更為貼膚和通透，達致長時間維持舒適感覺，並蘊含氨基酸幫助保濕。

CeraVe長效保濕面霜 52ml（面霜部門第1名；綜合大賞第2名）HK$195

由專業皮膚科醫生共同研製，採用三重親膚ceramides、透明質酸及維他命B3，能夠全面補充肌膚水分，修復肌膚鎖水屏障，讓肌膚回復水嫩亮澤的光采。

SOFINA IP升級土台美容液 90g（肌底液．導入液部門第1名）HK$380

一直深受歡迎的土台美容液，換上全新升級配方，新添加人參精華，並使用專利升級100%碳酸慕絲滲透技術，讓精華更能滲透角質層深處，為肌膚傾注氧分，紓解缺水、乾紋和粗燥等問題。

Yves Rocher 木莓水漾亮澤護髮醋 150ml（護髮素部門第1名）HK$125

除了肌膚需要去角質，頭皮亦然。這款護髮醋可助淨化傷害頭髮的有害殘留物，紓緩頭皮的水油狀態，打造出更舒適清爽的感覺。護髮醋用法簡單，在清潔頭髮的最後一步塗上並按摩，然後沖洗，頭髮便會變得柔軟。

2024年美妝熱話｜Jo Malone London「第一」度聯乘柏靈頓熊

讓經典的柏靈頓熊帶出經典的氣味，Jo Malone London驚喜與卡通聯乘，為大家呈獻童年最熟悉不過的果醬氣味。日前柏靈頓熊還遠程來到香港，與大家悉坐懷舊電車，共聚美好又療癒的時光。

Jo Malone London X 柏靈頓小熊限定橘子果醬古龍 30ml HK$670

古龍氣味取自橘子果醬，前調當然以清新的橘皮香氣為主，帶有清甜的味道，同時流露出微苦澀的感覺，讓整體不會過於甜膩。基調採用麝香和羊絨木，氣味較為輕盈，使人感到療癒和飄逸，為整天帶來好心情。

2024年美妝熱話｜Prada Beauty「第一」個香港香水及美妝專櫃

近年多個時尚品牌都進軍美妝，以完滿地展現出品牌的個性和品味。PRADA BEAUTY便是其一，並發揮其簡約和現代設計美學，無論包裝或色調，都展現出俐落和玩味。首個香港美妝專櫃亦在4月登陸香港，與其他品牌一起大放異彩。

PRADA BEAUTY 至色持久啞緻唇膏及 PRADA BEAUTY 至色持久柔霧唇膏HK$370

從艷麗唇妝中，可聯想到品牌經典的Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍？PRADA MONOCHROME唇膏質感啞緻，並以高顯色和飽和度的啞緻唇膏，展現出Saffiano皮革的飽滿亮澤；柔霧唇膏則較柔霧和潤澤，象徵Re-Nylon的多元魅力。兩款唇膏配方輕盈，而且妝效持久不變色。

PRADA BEAUTY 護唇膏 HK$370

充滿品牌特色的綠調，結合荷荷巴油及雙歧桿菌，有效修護雙唇、撫平唇紋，而且提升唇部的滋潤度，並鞏固唇部肌膚屏障，整天嘴唇都感到舒適自在。

PRADA BEAUTY 原光新肌粉底液 HK$610

以肌膚的色澤、透明感和紋理為基礎，從而提升膚質魅力。採用先進的動態濾光科技，能夠將光反射智能柔化，使膚色呈現柔霧的感覺，締造勻稱膚色。

PRADA BEAUTY Dimensions眼影盤 #06 HK$755

色調較具對比玩味及高顯色的眼影盤，採用低壓噴注程序製造，能夠維持高顯色的特質。眼影粉末亦呈乳霜質感，感覺幼滑易上色。這款色調傾向亞洲人膚色，可達致自然而富深邃輪廓的感覺。

2024年美妝熱話｜Burberry Beauty「第一」間香港概念旗艦店

Burberry美妝不少人用過，而其全球首間概念旗艦店，亦終在今年於香港尖沙咀開幕。新店糅合英倫傳統和現代品味，從品牌於1913年開設的倫敦專門店取靈感，運用色調柔和的大理石為主要裝潢，感覺純樸而富質感，同時注入品牌元素，締造靜奢的風格。

Burberry Beauty 持妝霧柔粉底液HK$520

從經典Burberry的風衣布料汲取靈感，質感輕盈透氣，打造自然舒適的妝效，並會在肌膚形成一層防水透氣的薄膜，以抵禦環境污染。配合豐富的天然活性成分，包括木棉花精粹、大馬士革玫瑰和大吉嶺茶葉精粹等，全面呵護肌膚。

Burberry Beauty Festive Eye Quad 01 Iconic Honey HK$520

特別為聖誕而推出的款式，包裝以經典的Russet 93紅褐色為主，配搭標誌性格紋，別具精緻迷人的魅力。四色眼影盤色調柔和，適合清淡妝容，打造立體輪廓的同時，長效締造女性氣質。

Burberry Beauty Kisses Matte Lipstick 啞光唇膏 HK$270

唇膏鐫刻Burberry標誌格紋，感覺精緻優雅，極具英倫風格。有達20種色調，質感軟滑，而且高度顯色，同時保持水潤感覺，展現出霧面亮澤妝效。

2024年美妝熱話｜Estée Lauder「第一」位韓籍全球品牌大使

韓國音樂成主流，不少歌手亦因此變得知名和廣泛。當中舊時以人靚聲甜見稱的「國民妹妹」IU，現時變得更具優雅韻味，今年更成為美妝品牌Estée Lauder的全球品牌大使，拍攝各種重牌產品的造型照，並在演唱會期間使用品牌產品，以白皙持久的亮麗膚色當作生招牌。

Estée Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修復精華50ml HK$965

品牌的皇牌系列中，最為經典和熱門的款式，連IU都有使用。透過開創性基因訊息協調技術 ，有效修復肌膚，同時煥活細胞再生，改善初老的跡象，並締造細嫩和彈滑美肌。