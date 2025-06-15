韓國棉片推薦2025｜Toner pad係咩？爽膚/保濕/去角質一盒解決

【韓國棉片推薦2025/爽膚棉推薦2025】近年韓國大熱的棉片護膚（Toner pad），相當方便，輕巧一小盒蘊含精華與爽膚棉，當中的精華更具備不同功能，由補水、控油、去角質到特定修護都有，十分適合旅行、妝前護理或急救使用。



韓國棉片（Toner pad）的好處？

韓國棉片（Toner pad）不單可以用作濕敷，短時間內提升肌膚補水能力，令皮膚重拾柔軟、有光澤，更有助後續護膚品吸收，提升護膚功效。另外，韓國棉片（Toner pad）亦可以用作二次清潔，擦抹面上皮膚上殘留的污垢、老廢角質和多餘油脂。如果使用含有酸類成份，可以特別針對額頭、鼻翼和下巴等位置，有助溫和地去角質，同時有助妝容更貼膚。

韓國棉片(Toner pad) 是什麼？（FREEPIK）

如何挑選韓國棉片（Toner pad）？

市面上的韓國棉片（Toner pad）五花八門，除了分析他人點評與分享，亦可以透過以下這些常見成份，從而入手最合適自己的產品！

韓國棉片常見成份｜酸類

如果你是油肌或想溫和地去角質，不妨選擇果酸（AHAs）、水楊酸（BHAs）、乳酸、杏仁酸等具有酸類成份的棉片。

韓國棉片常見成份｜植物成分

若然你的皮膚有泛紅、紅腫等情況，建議選擇能夠舒緩緩和修護的植物成分，例如玫瑰、積雪草、洋甘菊等成分。如果想要控油、收細毛孔功效的話，則可以選擇茶樹成份。

韓國棉片常見成份｜保濕因子

如果追求顯著的保濕功效，建議選擇具有透明質酸（Hyaluronic Acid）、神經酰胺（Ceramides）的成份。

韓國棉片常見成份｜維生素

近年早C晚A相當盛行，渴望美白煥膚的話，不妨選擇具有維生素成分的棉片，能夠為皮膚針對性護理，例如維他命A、C可以美白，維他命B能夠補水等。

韓國棉片推薦2025｜FIRST AID BEAUTY 柔膚提亮去角質潔膚片 Facial Radiance Pads HK$169

主打親膚成分的First Aid Beauty，當中的萬用霜可以說是街之巷聞的存在，這款具有磨砂功能的潔膚片，能夠減少細紋並改善皮膚狀況，達至更明哲膚色。

韓國棉片推薦2025｜FIRST AID BEAUTY 柔膚提亮去角質潔膚片 Facial Radiance Pads HK$169 （sephora）

韓國棉片推薦2025｜Torriden 積雪草舒緩急救棉片 Balanceful Cica Toner Pad 60pcs HK$195

這款大熱的韓國護膚品牌Torriden，保濕功效相當顯著。這款積雪草舒緩急救棉片，蘊含玻尿酸、5種積雪草萃取物、甘油、LHA 和PHA等成分，能夠舒緩敏感肌膚同時使皮膚光滑。

韓國棉片推薦2025｜Torriden 積雪草舒緩急救棉片 Balanceful Cica Toner Pad 60pcs HK$195（Torriden）

韓國棉片推薦2025｜Bring Green 聯乘系列Netflix<魷魚遊戲>茶樹積雪草抗痘紓緩爽膚棉(粉紅限定版) Collaboration Netflix <SQUID GAME> Tea Tree Cica Trouble Soothing Toner Pad 90pcs HK$179

夏日來臨，最怕就是粉刺、暗瘡等問題出現，容易影響妝容與心情。想預防問題肌出現，定期為皮膚去角質就相當重要！Bring Green 這款結合濟州茶樹、積雪草與水楊酸成分的爽膚棉，能夠軟化角質同時抑菌抗炎，加上聯乘魷魚遊戲的粉紅外形限定版，相當可愛。

韓國棉片推薦2025｜Bring Green 聯乘系列Netflix<魷魚遊戲>茶樹積雪草抗痘紓緩爽膚棉(粉紅限定版) Collaboration Netflix <SQUID GAME> Tea Tree Cica Trouble Soothing Toner Pad 90pcs HK$179（Bring Green）

韓國棉片推薦2025｜Wellage 100%純透明質酸保濕精華爽膚棉片 Real Hyaluronic Blue Toner Pad 70pcs HK$158

又一韓國熱門品牌，Wellage 更是韓國Olive Young的斷貨王。這款純透明質酸保濕精華爽膚棉片，裏含100%純玻尿酸水以及HA-AMINOSOME，加上獨特的波浪形棉片設計，能夠達至強效且深層的滋潤護理，十分適合乾敏肌使用。

韓國棉片推薦2025｜Wellage 100%純透明質酸保濕精華爽膚棉片 Real Hyaluronic Blue Toner Pad 70pcs HK$158（Wellage）

韓國棉片推薦2025｜Mediheal 膠原彈力緊緻柔膚棉 Collagen Ampoule Pad 100pcs HK$179

作為韓國多年老品牌，Mediheal 這款藥丸面膜可以說是韓國旅行必買好物，這款膠原彈力緊緻柔膚棉，當中蘊含低分子膠原蛋白成分、檸檬酸、植物精油成分，十分適合作為重點護理、減淡皺紋以及改善鬆弛、下垂肌膚之用。

韓國棉片推薦2025｜Mediheal 膠原彈力緊緻柔膚棉 Collagen Ampoule Pad 100pcs HK$179（Mediheal）

韓國棉片推薦2025｜medicube DEEP維C亮白爽膚棉 HK$150

medicube 作為近年火紅的護理品牌，由護理單品到美容儀都收獲不少好評。而這款突破1000萬片銷售量的全能維他命C透亮爽膚棉，當中具備高濃縮500,000PPM 維他命C水分，配合雙面設計，一邊是可以清除老舊廢物及角質的方格壓紋面 ，一邊是平滑面，能夠快速滲透、達至高效美白功效。