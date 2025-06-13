洗面機推薦2025｜PMD/LG/Foreo那款必買好用？附正確使用洗臉機法

【洗面機推薦2025 ／洗臉機推薦2025 】 高溫的夏日來臨，汗水加上高溫，如果清潔不得宜容易殘留美妝或護理產品，令毛孔變得粗大，粉刺、暗瘡等出現。不想讓皮膚出現這些問題，當然要好好護膚！如果要加強清潔，除了要使用清爽的洗護產品，亦可以加密使用清潔棉片、A酸產品的次數，若然擔心酸類產品過於刺激，不妨在洗護過程中加入洗面機這一步驟，能夠讓洗面產品更加深入肌膚，以特定的振動頻率帶走污垢與殘留物。



洗面機正確使用方法！

不少初次接觸洗面機的女生，都會有所疑問：到底洗面機有用嗎？市面上的洗臉機五花八門，由震動、旋轉式、旋轉式或音波震盪都有，另外更有全矽膠、纖維毛刷頭等等的設計。其實洗面機是利用物理性震動原理，與水及潔面產品產生震動，清潔同時帶走老廢角質、表層粉刺的原理，達到深層清潔。不論使用那一款洗面機，大家都要注意以下的使用事項，以免造成肌膚傷害！

洗面機正確使用方法！(freepik)

洗面機正確使用方法｜充分沾濕刷頭同時使用足夠的清潔品

不少人會誤以為洗面機具有起泡功能，能夠以此順勢起泡。其實使用前需要充分沾濕產品，同時配合足夠的洗護產品，再緩和滑動使用即可。

洗面機正確使用方法｜注意清潔的力道

不想愈用洗面機愈乾的話，一定要使用溫和的力道，不能重壓施力，需要呵護臉頰像初生嬰兒般，以免令角質受傷或損壞。

洗面機正確使用方法｜ 注意使用時間

除了使用力道，使用時長亦會影響洗面機的功效。其實最好依照品牌所建議的使用時間 ，不要自行調整秒數，以免加強皮膚刺激。

洗面機正確使用方法｜ 注意膚況 靈活調節

洗面機雖然能夠加強洗護，不過其實亦要避免每日使用，大家亦要注意自己的皮膚狀況。例如使用洗面機的當日，就要避免使用過多深層清潔或代謝產品。如果該週曾經進行雷射美容、醫美療程或果酸換膚，則需要減少洗面機的使用次數。

洗面機推薦2025：Foreo LUNA™ 4 2合1面部淨透緊緻潔面儀 HK$1,890

想要一部多功能的洗面機，Foreo 這部LUNA 4，集清潔去污與緊緻護理於一身，當中的抗菌、柔軟的矽膠設計，衛生之餘亦能夠去除99%的污垢、油脂和化妝品殘留物，而且系統內置的清潔流程能夠根據用家肌膚類型與問題區域量身定制，貼心照顧肌膚需要。

洗面機推薦2025：Foreo LUNA™ 4 2合1面部淨透緊緻潔面儀 HK$1,890（Foreo）

洗面機推薦2025：JUJY AMISS-68101 寵膚級極致淨顏彩光煥膚潔面儀 HK$269

JUJY這部洗面機，可以說是性價比極高，集深層潔面、溫熱導出與彩光護膚功能於一身，能夠從導出潔膚、護膚到鎮定肌膚都有，魚尾設計十分好掌握，配合柔軟而不同粗細刷毛，連敏感肌亦能安心使用。

洗面機推薦2025：JUJY AMISS-68101 寵膚級極致淨顏彩光煥膚潔面儀 HK$269（JUJY）

洗面機推薦2025：Panasonic EH-SC65 綿密泡沫潔面器 HK$1,180

Panasonic 這款較傳統的洗面機，旋轉式配合可替換潔面刷頭，配備 「泡沫潔淨」以及「溫感卸妝」模式，能夠深入毛孔污垢，以綿密泡沫去除死皮細胞及殘餘妝容。

洗面機推薦2025：Panasonic EH-SC65 綿密泡沫潔面器 HK$1,180（Panasonic）

洗面機推薦2025： LG Pra.L WashPop 超聲波潔面儀 BCP2A HK$990

LG這款輕巧的Pra.L WashPop 超聲波潔面儀，以每秒 355,000 次超聲波技術配合水滴形的矽膠刷頭，刷頭符合FDA材質以及低過敏測試，當洗護時會產生獨特螺旋圖案，能夠達至溫和深層潔淨。

洗面機推薦2025： LG Pra.L WashPop 超聲波潔面儀 BCP2A HK$990（ LG）

洗面機推薦2025： PMD beauty Clean Pro RQ USD$179（折合港幣約HK$1,405)

來自美國的PMD beauty，每款產品都配合專利技術，是實現光滑年輕肌的不二之選。這支外型好比放大牙刷的Clean Pro RQ，矽膠機身配合雙面設計，一邊是矽膠刷頭， 一邊是玫瑰石英頭，加上ActiveWarmth™ 熱療法 與SonicGlow™ 技術 ，每分鐘提供 7,000 次震動，能夠效打破深層毛孔中的污垢和油脂，同時拉提、緊緻並調理肌膚。