A醇爽膚水推薦｜A醇有什麼功效？A醇正確使用順序、禁忌大解構

【A醇用法／A醇爽膚水推薦】A醇是什麼？A醇應該怎麼用？來到濕熱悶焗的夏天，用上能夠調控皮脂分泌、加速皮膚代謝的酸類產品就再也合適不過。如果你是酸類新手、極乾肌或是敏感肌的話，可以先從相對溫和的A醇（Retinol）開始使用，以下將為你解構A醇的功效、禁忌以及正確用法！



A醇（Retinol）是什麼？

近年流行「早C晚A」的護膚手法，當中的「A」指維生素A，同屬維生素A的衍生物分別有維生素A脂、維生素A醇、維生素A醛以及維生素A酸（皮膚刺激程度由低至高排名）。

A醇正確使用順序大解構！（freepik）

A醇（Retinol）有什麼功效？

A醇（Retinol），又稱為視黃醇。維他命A醇滲入真皮層，進入肌膚組織細胞層，再轉化為A酸，能夠相對溫和地去角質、抑制皮脂過度出油、抵禦發炎，抗老同時促進皮膚更新。

A醇（Retinol）正確使用攻略｜濃度％由淺入深

如果想入手A醇產品的話，大家可以先從濃度％著手，從低濃度0.01%開始，當皮膚建立適當耐受性後則可以嘗試中濃度1％－3％，到最後才嘗試高濃度4％或以上的A醇。

A醇（Retinol）正確使用攻略｜使用順序

每個人使用A醇的順序都略有不同，可以先從「耳後、手腕」等部位做肌膚檢測，查看是否過敏膚況。大家可以晚間清潔後，先用上化妝水，再配合保濕或修護精華，接著使用A醇保養品，最後配合乳液或乳霜。如果是日間護理的話，則必須搭配防曬。

另外，濃度配方與皮膚耐受性決定使用頻率。如果是低濃度配方的話，可以先從隔天護理，循序漸進至每日使用。中濃度配方的話，可以先從一週一次到一週兩次。當皮膚出現脫皮、敏感的情況，則需要停用A醇，待皮膚適應並恢復原有狀態後再重用。

A醇（Retinol）正確使用攻略：A醇要這樣用（freepik）

A醇（Retinol）正確使用攻略｜ A醇這樣用效果更佳

不少人對A醇都有固定的迷思，誤以為不能與維他命C、水楊酸或果酸成份一品使用，其實只要選擇合適的濃度比例，做好保濕與防曬，則可以放心使用產品。如果想讓A醇效果增強，大家可以適當搭配使用水楊酸、果酸、維他命C或維他命B3。

A醇（Retinol）正確使用攻略｜3大群組不建議使用

雖然A醇有著許多好處，如果你是孕婦、敏感肌膚、容易曬傷的肌膚要避免使用，以免出現過敏或發炎情況。

A醇（Retinol）正確使用攻略｜存放需注意

為了避免氧化，讓A醇保持在最佳活性，大家可以盡量選擇不透光的密封包裝。當開啟過後，亦要將其放置於無陽光處或冷藏4度C之冰箱中，每次使用都要快速鎖緊瓶口。

A醇爽膚水推薦｜no added 琥珀酸煥膚爽膚水 Skin Renewal Exfoliating Toner 100mL HK$390

本地品牌no added這支爽膚水，就連敏感肌亦能安心使用，當中蘊含4重天然複合酸和7重舒敏植萃，成份更安全、有效。用後能夠溫和地去角質、預防粉刺以及暗瘡形成，而且舒緩發炎時的泛紅、腫脹不適，持續使用更可以縮小毛孔和加快修復痘印，重拾柔嫩透亮肌膚。

A醇爽膚水推薦｜no added 琥珀酸煥膚爽膚水 Skin Renewal Exfoliating Toner 100mL HK$390 （no added官網）

A醇爽膚水推薦｜innisfree PDRN水光亮肌爽膚水 170mL HK$195

innisfree近年積極推出A醇產品，這款高濃度精華爽膚水，蘊含微分子綠茶PDRN及純正A醇，能夠有效平滑、提亮及緊緻肌膚，聲稱持續使用更可達至仿如水光針的效果！

A醇爽膚水推薦｜innisfree PDRN水光亮肌爽膚水 170mL HK$195（innisfree官網）

A醇爽膚水推薦｜The Ordinary 乙醇酸 7% 去角質爽膚水 100mL HK$72

如果你有使用酸類產品的習慣，應該對The Ordinary並不陌生，品牌提供多種酸類的選擇，由乳酸、果酸、水楊酸、乙醇酸到視黃醇等等都有。這款作為去角質爽膚水，主要成份有最小的果酸分子－乙醇酸，十分適合皮膚層略厚、曬傷和具適應性的皮膚使用，能夠將深層、不易浮出的粉刺或痘痘帶到皮膚表層。

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A醇爽膚水推薦｜L'Oréal Paris 活力緊緻修護爽膚水 130mL HK$189

如果想一支解決補濕與去角質的話，L'Oréal Paris這支爽膚水，蘊含Pro-Retinol及積雪草萃取，牛奶水感質地，輕盈、易吸收，既可以深度滋潤、修護皮膚，亦可以改善細紋與角質問題。

A醇爽膚水推薦｜L'Oréal Paris 活力緊緻修護爽膚水 130mL HK$189（L'Oréal Paris官網）

A醇爽膚水推薦｜Pixi Retinol Tonic 250mL HK$265

這支備受好評的Retinol Tonic，配方當中蘊含抗氧化的A醇與草本植物成分， 能夠擦拭臉部、頸部和胸口肌膚，一抹即滲透至毛孔深處，重建皮膚屏障同時改善皮膚老化、紋理和膚色不均等問題。