魷魚遊戲3｜「三人小隊」護膚法公開！賢珠靠行山踏單車保持身材

Netflix劇集《魷魚遊戲3》日前播出，旋即引起大批話題，當中的「三人小隊」之間的友情互動，更是令人不捨和感惋惜。雖然三人在劇中經過特別化妝，不過現實中無論是肌膚或身材狀態，依然保養得宜，以下整理她們的護膚保養心得。



《魷魚遊戲3》中的「三人小隊」之間的友情互動，令觀眾感到不捨和感惋惜。(《魷魚遊戲3》劇照)

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法1. 積極攝取維他命C

於劇中飾演孕婦的曺柔理，過去曾是限定女團「IZ*ONE」的成員，因此在護膚保養上有更多的管理和分享。由於日常工作經常不定時，加上減重容易缺營養，故她都會服食維他命C、綜合維他命等，來補充日常身體所需，以維持日常的精神和健康。而且這款營養補充品，部分是由媽媽和經紀公司為她準備，非常窩心。

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法1. 積極攝取維他命C (IG@zo__glasss)

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法2. 隨身帶備卸妝紙巾

由於經鏡頭拍攝的妝容，或會被過濾掉部分色彩，並顯得清淡，因此女星們上鏡時，特別是表演舞台上，都以濃妝示人。曺柔理曾表示，經常帶備卸妝紙巾，不僅方便補妝，而且能快速卸妝，讓肌膚能夠透氣。

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法3. 筷子替代湯匙

在工作行程期間，曺柔理都會透過減少兩成食量，來降低體重。同時她亦會增長吃飯的時間，以提升體內的消化、減少腸胃負擔。如使用筷子替代湯匙，這樣便能縮減每一口的份量，增加飽腹感覺。

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法3. 筷子替代湯匙 (IG@zo__glasss)

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法4. 喜愛登山運動

朴成焄所飾演的跨性別者「賢珠姐姐」，由於擁有強悍的能力、溫柔的內心，得到不少觀眾的喜愛。雖然朴成焄曾表示不太喜歡健身，不過他會靠著其他的運動喜好，來保持健碩。例如有效強心肺、提升血液循環的帶氧運動 —— 行山和踏單車，經常可從其社交媒體見到。

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法4. 喜愛登山運動 (IG@boxabum)

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法5. 牛奶增高法

不少人覺得韓國人大都屬於高個子，朴成焄也不例外。擁有183厘米身高的他，指自己高中時期只得163厘米，曾為長高而每日飲1公升以上的牛奶，配合中藥和伸延運動，才能攝取足夠營養來達致現時的高度。

由於牛奶含有乳清蛋白和酪蛋白，有助骨骼生長，不過這方法因應不同人的體質，而功效有所不同。

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法5. 牛奶增高法 (IG@boxabum)

魷魚遊戲3｜「三人小隊」保養法6. 經常保持笑容

出道42年、擁有多部傑作的姜愛心，於《魷魚遊戲》中飾演一位疼鍚兒子的母親「張金子」。現年62歲的她，在出席各個活動宣傳時，肌膚狀態依然光滑，像年輕10年。不難發現她的凍齡保養法之一，便是保持心境開朗，在鏡頭前經常大笑，而且毫不造作地表現真我，這樣自然看來更具魅力。