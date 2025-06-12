Netflix推薦2025｜6月必睇片單攻略：漫改無赦之仇、魷魚遊戲3！

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】炎熱的夏天來臨，出門不需待上半天，已感覺融掉了般難受。不想大汗淋漓，影響苦心打造的妝容或造型的話，不妨待在室內空間，享受舒適的空調，好戲好劇配上咸甜美點，讓下午時光變得更寫意。



Netflix 6月影集推薦 2025：《恰吉：第二季》（Chucky Season 2）

提到經典驚悚影片，又怎能沒有鬼娃恰吉（Chucky）？唐·曼奇尼導演延續經典，為《鬼娃回魂7》寫下續集，今次上映的是第二季，Chucky不單與雙胞胎一同登場，更從中講述酷兒文化。

Netflix 6月影集推薦 2025｜《恰吉：第二季》（Chucky Season 2）將在6月1日上映（《Chucky》劇照）

Netflix 6月影集推薦 2025：《母女姐妹花: 第三季》（Ginny & Georgia Season 3）

青少年議題、未婚媽媽等元素看似十分嚴肅，這部Netflix原創的劇集，巧妙地以幽默喜劇節奏講述單親媽媽喬琪雅與兩個孩子的新居生活，從成長故事引述到家族秘密，探索真相的同時，亦牽引到同志、種族、和青少年校園議題。

Netflix 6月影集推薦 2025：《無赦之仇》（Mercy for None）

又一韓國漫畫改編的真人動作劇集！這部改編自 NAVER《浴血廣場》（광장），不單是網上高人氣的漫畫，男主角更邀請到實力派演員「蘇志燮」 出演。故事講述主角為決心退出江湖，毅然砍斷自己小腿後側的阿基里斯腱，以證明自己要斷絕與黑幫的關係。多年後自己的弟弟卻遭遇離奇死亡，主角為了要尋找真相，欣然面對過往恩仇，踏上復仇之路！

Netflix 6月影集推薦 2025：《柏靈頓：熊熊去秘魯》（Paddington in Peru）

喜愛溫暖小品的話，切勿錯過這套兼具可愛與趣味性的作品 ！可愛的柏靈頓（Paddington） 身穿藍色乾濕嬲以及紅色帽子，今次柏靈頓與家人一同出遊，到訪祕魯，遊覽過程更意外擔起船長之職，讓整個過程更為有趣。

Netflix 6月影集推薦 2025：《絕境末路》（Straw）

如果想欣賞人性作品，除了欣賞殘酷決鬥，從小人物的歹命命途去感受社會殘酷、不公平的命運，也許更為撼動你心。這部由時代百大人物之一的Taraji P. Henson主演的作品， 講述主角艱難求生卻碰到一個又一個的命運挫折：女兒病逝、工作不順、無法負擔生活成本。他人的不理解壓垮了她，當世界不再溫柔，她被逼至絕境，只能選擇成為一個「壞人」，從細節中堆疊出當代社會冷漠，並控訴如今的制度失能。

Netflix 6月影集推薦 2025：《最後通牒：酷兒的愛: 第二季》（The Ultimatum: Queer Love Season 2）

有追看真人實境節目的話，應該對戀愛秀並不陌生，這部關於愛情、婚姻和選擇的實驗，靈感與《最後通牒，不結婚就拉倒》如出一轍，只是變成同性對像。即將結婚的情侶，將在實驗中與新對象同居，他們必須決定結婚還是繼續結婚，到底最後會是婚前試婚還是逃離婚姻殿堂？

Netflix 6月影集推薦 2025｜《最後通牒：酷兒的愛: 第二季》（The Ultimatum: Queer Love Season 2）將在6月25日上映（Netflix）

Netflix 6月影集推薦 2025：《魷魚遊戲: 第三季》（Squid Game 3）

備受注目的《魷魚遊戲》終於迎來下半部！年頭上映的第三季，上半部故事於轉圈圈中斷，主角群發起反擊卻無力反天，不單失去摯友，更發現自己一直在「負責人」 的監視，相信來到下半部，劇情即將進入更扣人心弦的高潮！

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