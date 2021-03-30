@Cosme日本開架化妝水Top10　冠軍保濕力高日本女生最愛兼$60有找

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季節轉換間，油膩膩又複雜的保養品，總是讓人膩口嗎？面對疲勞的肌膚，不如先從基礎保養落實吧！爽膚水是一切保養的開端，但想上護膚過程清爽且不黏膩，一款輕盈、有感且溫和的爽膚水就得認真挑！＠cosme日本人氣開架化妝水推薦榜單出爐，日本女生最愛60元有找冠軍神仙水到底是誰？快來和儂編一起一探究竟吧～

開架護膚品也能媲美專櫃產品？榮登冠軍的化妝水正是以超低價$59/500ml及出色的效用囊括日本女生的心！（按圖了解＠cosme日本人氣開架化妝水推薦榜單）▼▼▼

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