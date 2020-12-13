【護膚食物】迷迭香預防老化最佳　細數9種天然食材能讓皮膚變好

數百年來，世界各地的人們為了保養肌膚，不論是塗抹上身，或口服下肚，都會運用當地獨特的自然資源，不遺餘力地努力。例如古埃及人會使用辣木油、蓖麻油保養皮膚，後來用牛奶、蜂蜜沐浴，也是廣為流傳的美肌方法。然而現今市面上的保養品五花八門，有些甚至含有如對羥苯甲酸酯（Paraben）這般的有害物質，長期使用有恐致癌。為了兼顧肌膚保養和整體健康，這次我們列舉了9種食材，讓生活在現代的您，也能像前人一樣，用最天然的方式讓皮膚變好。 撰文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼9種天然食材能讓皮膚變好（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 羅勒可以抗氧化

羅勒（Basil），也就是台語中的九層塔，是唇形花科的植物，原生於亞洲和非洲。在烹煮料理的過程中加入乾燥或新鮮的羅勒，都可以增添食物美味，其中所含的酚類化合物（Phenolic），抗氧化效果也十分優異。

2. 月桂葉也能抗氧化並抗菌

月桂葉（Bay leaf）最早源自於地中海和亞洲，具有獨特的芳甜，很多土耳其、希臘、亞美尼亞的料理，在製過程中都會切碎，或磨粉加入。月桂葉中的斯皮勒佛列（Spirafolide）成分，能用來治療神經退化性疾病。除此之外，月桂葉也有抗氧化和抗菌的功效。

3. 希臘乾草有維他命A

希臘乾草（Fenugreek）原生於地中海、西亞與東南歐地區，又稱為葫蘆巴。一般最常使用的是它乾燥、成熟的種子，一整顆或磨成粉皆可，因為它富含維他命A、菸鹼酸、維他命B1（又稱硫胺素），有助於預防神經系統併發症的發生，同時能降低膽固醇，並減少心臟病發生的機會。當然，它的種子也有很強的抗氧化功效，能預防體內的細胞受損。

4. 黑種草能淨化抗發炎

黑種草（Nigella）又稱是黑色小茴香（Black cumin），或黑色葛縷籽（Black caraway seed），是一種原生於地中海的植物。人們大多食用它的種子，或做成精油使用，有辛辣、強烈的味道，同時富含堅果、油脂的香氣。黑種草有淨化、清除自由基、抗菌、抗微生物、抗發炎的功效，和強勁的抗氧化功效，都很有助於保護皮膚。

5. 黑胡椒抗氧化功能植物中大勝

黑胡椒（Black pepper）在熱帶國家，如印尼、印度，被廣泛地種植。在種子植物、豆科植物、菜葉植物和根莖植物當中，黑胡椒具有最強的抗氧化功效。

黑胡椒（Black pepper）在熱帶國家，如印尼、印度，被廣泛地種植。（Pratiksha Mohanty/Unsplash）

6. 迷迭香用來預防老化最優

迷迭香（Rosemary）源自於地中海，後來在歐洲的西班牙、葡萄牙，及非洲的阿爾及利亞、摩洛哥、突尼西亞被廣泛地種植。迷迭香乾燥或新鮮的葉子，都可以當做香料使用；有些人認為它的香味與尤加利樹很接近。研究結果顯示，迷迭香的抗氧化功效很強，而且它的萃取液多酚含量很高，能預防氧化性損傷導致的老化問題。

7. 番紅花能當防曬乳成分

番紅花（Saffron）的使用，最早可以追溯到亞述和巴比倫王朝時期。由於有很好的抗氧化功效，能保護皮膚免受陽光傷害，降低皮膚癌的風險，常被用來當成防曬乳的成分。

8. 百里香的油有抗氧化功效

百里香（Thyme）又稱麝香草，原生於南歐地區，它的花、葉都可以在烹煮過程中使用，也可以拿來泡茶，味道像薄荷，有紓緩、放鬆的功效。有研究顯示，從野生百里香萃取甲醇（Methanol）所得到的油，有很強的抗氧化功效，同時也有抗菌功能。

9. 薑黃能減少疤痕生成

薑黃（Turmeric）原生於東南亞，在印度被廣泛地種植，是很多亞洲地區的必備烹飪香料。薑黃帶有一種土土的辛辣香，除了食用，也能當成染劑的原料。此外，它也有助於加速傷口癒合、減少疤痕生成，並助人沉思、專心。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：快吃快吃！原來這些食材能讓皮膚變好】