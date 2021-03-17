收納｜化妝品手袋多到唔想執? 收納師2招斷捨離教辨別過期化妝品

撰文： 天窗出版 最後更新日期： 2021-03-17 11:36

Coco Chanel曾說過：「生命中最美好的事物都是免費的。」想擁有更美好的人生？試試從捨物開始，回歸簡單的美好。極簡生活不僅是整理收納法，更是一種面對人生的態度。認證收納師 Sharon Lam 實踐極簡生活，至 2021 年捨棄 90% 物品，只留 20 件衣物、4 對鞋、3 個手袋。以下內容節錄自《極簡舍物生活》，Sharon 分享針對化妝品和名牌奢侈品的實用捨物法則與收納技巧。

斷捨離雜物清單：化妝品

太多化妝品不知道如何整理？了解收納師Sharon教你如何捨棄過期化妝品（按圖細看）▼▼▼

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捨棄多餘的試用裝

大多數情況在購買化妝品、護膚品、香水時，都會加送額外的試用裝。統統累積下來，覺得「旅行時會用」，但到旅行時卻只會攜帶自己常用的牌子。常用的品牌，背後一定會有你自己的原因，可能是較適合你的皮膚、香水味道適合你的生活、化妝效果更好等。

假如決定收集試用裝到旅行時用，建議分類後把試用裝放入旅行收納袋中，直接放到旅行箱內，令自己下次去旅行時一定會記得。

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斷捨離雜物清單：名牌奢侈品

奢侈品是「自我」的延伸，是一種能夠最顯而易見地突顯自己「社會階層」、「自我價值」的工具。美國心理學家索妮亞．柳波莫斯基（Sonjalyubomirsky）在《這一生的幸福計劃》一書中曾講述：「大部分的人都認為物質財富的提升可以促使我們更快樂更幸福，但事實並不然。」設計師品牌手袋可以讓我們輕鬆地與別人比較，但無論是「經驗」、「工作能力」還是各項「技能」如打高爾夫球或網球技巧，都需要花一段時間才能與他人比較。

當然，這並不是說大家不要購買任何名牌產品。真正的名牌產品無論設計、用料、手工都是更優質的，使用的時間也更長久。一個經典款式的精品銀包或手袋，如果可以使用十年或以上，比十年需要更換十個較劣質的產品更好。物品貴精不貴多。

停止因虛榮而購買

在城市生活的年輕人，大部分都曾經歷過虛榮的階段。曾經有位客戶，年約40歲，一家五口居住於大約800呎的家，她擁有大約三十個手袋，據她說，每一個手袋都有一段獨特的故事——「丈夫當年送給我的」、「剛出來工作買給自己第一個精品袋」等等。雖然她擁有很多女生都夢寐以求的精品手袋，但她習慣隨手亂放，令手袋變形及發霉。

逐一篩選後，有趣的是，她捨棄了所有設計師品牌的手袋，只留下了一些沒有品牌的手袋。斷捨離後的名牌手袋，她選擇直接丟棄或捐贈，因為覺得「不想花時間去寄賣」「二手賣出也不會多錢」。在人生的不同階段，我們的心態會改變，不再需要那些年輕時因虛榮而購買的名牌手袋。現在的她更看重為小朋友提供良好的學習資源及成長環境，常穿常用的也只是最令她感到舒適的休閒裝及可以放小朋友出外所需物品、又輕又大的手袋。

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（《極簡舍物生活》書本封面）

書名：《極簡舍物生活》 作者：林翠君 Sharon Lam，Home Therapy香港上門收納服務創辦人，擁有日本收納專業認證。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】