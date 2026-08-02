2026春夏唇膏推薦｜最新唇妝趨勢＋14大推薦：CT、植村秀、fresh

【2026春夏流行唇色｜唇膏推薦】在春夏挑選唇膏時，都會傾向質感輕薄和有光澤的唇妝，以展現季節的活力。同時今季的彩妝趨勢重點之一，是放在唇妝上，在選擇唇膏時不妨可以留意下！以下將分享今季的唇妝趨勢，以及精選品牌的最新唇部產品，包括CHARLOTTE TILBURY、shu uemura、fresh等，都是很適合今個春夏季。



2026年春夏彩妝5大趨勢｜溫柔與未來感並存：焦點放在唇妝

2026唇妝趨勢-「水光玻璃唇」

2026年春夏季的唇妝趨勢，將會是「水光玻璃唇」，猶如唇上裹了一層透明蜜糖，視覺上營造出嘟嘟唇的效果。在產品選擇上，可留意高亮澤、濕潤的質地，更易打造出果凍般透亮及豐盈妝效。同時要留意溫差顯著，唇部容易乾裂，可以選擇具保濕功效的唇膏。

2026唇色趨勢-「煙粉色」

春夏季的妝容更追求輕盈與細膩，其中煙粉色是可以多加留意的色調，可營造出芭蕾粉色的浪漫。煙粉色有著朦朧的高級感，保留了粉色的甜膩，同時多了微煙燻感，整體既柔和又有輕熟感。

2026春夏季唇膏推薦

2026春夏唇膏推薦1. CHANEL ROUGE COCO 極致持久水潤唇彩 #CHARMS 柔和粉紅色 HK$350

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CHANEL 的ROUGE COCO 極致持久水潤唇彩，結合加強護唇功效與舒適感受，帶來24小時水潤效能，只需塗抹一下，即可締造持久的鏡面亮澤妝效，益顯雙唇美態。其中色號#CHARMS，是帶有珊瑚底色的溫柔粉紅色，宛如果凍般剔透水亮，能瞬間提亮膚色，展現夏日充滿朝氣的氣息。

2026春夏唇膏推薦1. CHANEL ROUGE COCO 極致持久水潤唇彩 （品牌提供）

2026春夏唇膏推薦2. CHARLOTTE TILBURY 夢幻嫩光精華唇膏-PILLOW TALK MEDIUM 夢幻裸粉 HK$300

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CHARLOTTE TILBURY全新推出的夢幻嫩光精華唇膏，一支兼具唇膏的潤色效果、護唇蜜的滋養呵護、唇釉的立體豐盈。採用品牌獨創的pH智能校色技術，能隨著雙唇的天然化學反應產生魔法般的感溫變化，喚現專屬於每個人的原生自然氣色。其中色號「PILLOW TALK MEDIUM」是日常百搭不挑人的中性冷調玫瑰色，色調猶如甜蜜初吻般動人，賦予雙唇花蕾般柔軟嫩感。

2026春夏唇膏推薦. CHARLOTTE TILBURY 夢幻嫩光精華唇膏-PILLOW TALK MEDIUM 夢幻裸粉 HK$300（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦3. 植村秀shu uemura 絹感潤護水光精華唇油- Pink Glaze 粉果凍 HK$330

shu uemura所推出的絹感潤護水光精華唇油，結合高折光油成分，透過光線的折射與反射原理，提供豐唇效果。配方添加山茶花油 (Tsubaki oil)、荷荷巴籽油、白芒花籽油及色澤護理複合成分，舒適無重修護並即時呵護雙唇，使唇部保持平滑、唇色明亮。其中色號「Pink Glaze」可為雙唇帶來活力四射的迷人唇妝，同時能保持雙唇的自然質感。

2026春夏唇膏推薦. 植村秀shu uemura 絹感潤護水光精華唇油- Pink Glaze 粉果凍（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦4. fresh 黃糖潤色唇部護理霜-沁爽西瓜 Watermelon Rind HK$210

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fresh的多款護唇產品，一直是備受大眾喜愛。這款最新的黃糖潤色唇部護理霜，有著超透潤奶油質感，融入夏日水果香氣，只需輕輕一抹，即時為雙唇注入果汁般的豐盈水潤感，舒適潤澤。其中色號「沁爽西瓜」，有著柔和淡粉色，抹上即散發甜美氣息，同時強化唇部屏障，提供深層保濕修護，紓緩乾燥雙唇。

2026春夏唇膏推薦. fresh 黃糖潤色唇部護理霜-沁爽西瓜 Watermelon Rind（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦5. PAUL & JOE BEAUTÉ 豐盈水漾唇蜜 - 07Cherry Melt 櫻桃果汁 HK$220

PAUL & JOE BEAUTÉ 的人氣豐盈水漾唇蜜，3款最新色調都是以新鮮水果與花卉的鮮豔色彩為靈感，色澤清晰飽和，可為明媚的笑容提升吸引力。唇蜜高光澤且質地輕盈柔軟，營造出立體豐盈的視覺效果。同時添加橙花蜜、透明質酸與潤膚劑等保濕成分，兼顧亮澤妝感與護唇功能。

2026春夏唇膏推薦. PAUL & JOE BEAUTÉ 豐盈水漾唇蜜 - 07Cherry Melt 櫻桃果汁（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦6. fwee 3D透明水晶唇釉-01SWEETIE DEW HK$118

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fwee所推出的3D透明水晶唇彩，可打造明亮飽滿的水晶唇妝，是韓國女生化妝袋必收之物。唇釉 使用雙重植物來源複合配方深層滋潤雙唇，內含低分子膠原蛋白，一抹即感柔滑細緻，從早到晚持續保濕滋潤。質感介於高保濕唇蜜與輕盈唇釉之間，不黏膩且能柔和修飾唇紋，呈現立體飽滿的「水晶唇」效果。

2026春夏唇膏推薦. fwee 3D透明水晶唇釉-01SWEETIE DEW（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦7. Bobbi Brown 晶鑽修護膠原潤唇膏 -Bare Cherry HK$350

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Bobbi Brown 的晶鑽修護膠原潤唇膏，蘊含奢養SPA護膚配方及添加神經醯胺成分的護唇膏，為雙唇日夜帶來SPA級膠原修護，精準修護唇部屏障並長效鎖水保濕。搭配極致奢潤淡紋配方及胜肽澎彈科技，能有效促進膠原蛋白增生，瞬間淡化唇紋，提升唇部彈力及緊緻度。其中「Bare Cherry」色調清新，能打造出自然誘人，宛如天生的紅潤好氣色。

2026春夏唇膏推薦. Bobbi Brown 晶鑽修護膠原潤唇膏 -Bare Cherry HK$350（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦8. SUQQU 晶采極潤唇釉 - 110 艶蕃茄 HK$295

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SUQQU 的晶采極潤唇釉，具備高保濕力，為雙唇帶來護理功效﹐及形成保護膜防止唇部乾裂，展現如自然原生唇色與水潤光澤。其中「110 艶蕃茄」色調主打清透，如同新鮮番茄，營造出健康的血色感，適合營造初夏的清爽妝感。

2026春夏唇膏推薦. SUQQU 晶采極潤唇釉 - 110 艶蕃茄 HK$295（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦9. M·A·C 水晶流光唇彩 #Mauvement煙粉玫瑰 HK$200

M·A·C 所推出的水晶流光唇彩，只需輕輕一抹，隨即綻放閃耀奪目的鏡面光澤與色彩。質地輕盈且零黏膩感，提供72小時長效鎖水保濕，以水潤精華舒緩及滋養雙唇，同時呈現大膽且富有層次感的唇色。其中色號#Mauvement煙粉玫瑰，是一走帶有冷調的煙粉色，呈現出高級又顯白的精緻感。

2026春夏唇膏推薦. M·A·C 水晶流光唇彩 #Mauvement煙粉玫瑰 HK$200（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦10. CLARINS 凝亮護唇膏 02 pitaya HK$240

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CLARINS 將皇牌凝亮護唇油變身唇膏版，一支結合唇膏的鮮明色彩、潤唇膏的自然光澤感、護唇油的滋潤舒適，可瞬間打造如飽滿立體的唇妝。其中色號02 pitaya，是帶有清新自然的粉色，輕輕一抹上唇即有微透粉嫩感，，讓雙唇看起來更飽滿立體。

2026春夏唇膏推薦. CLARINS 凝亮護唇膏 02 pitaya HK$240（圖片來源：CLARINS官網）

2026春夏唇膏推薦11. TOM FORD BEAUTY GLOSS LUXE 黑金鏡面唇釉 #03 Casablanca HK$510

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TOM FORD GLOSS LUXE 黑金鏡面唇釉結合了護唇精華與鏡面光澤，注入酪梨、橄欖及荷荷巴油等植萃成份。其質地輕盈水潤、不黏膩，能撫平唇紋並打造豐盈飽滿的法式水光玻璃唇。其中色號 #03 Casablanca，是一款柔粉玫瑰色，色調溫柔知性，能自然融合唇色，特別適合春夏季妝容。

2026春夏唇膏推薦 TOM FORD BEAUTY GLOSS LUXE 黑金鏡面唇釉 #03 Casablanca HK$510（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦12. THE WHOO 萃韻水漾潤唇膏 #33 PETAL PINK 花瓣粉紅 HK$260

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THE WHOO 的萃韻水漾潤唇膏，將多款珍稀宮廷花卉的色調融入色彩設計當中，並結合獨家唇部護理配方，深層滋養唇部，減淡唇紋及改善唇色，賦予雙唇極致呵護。其中#33PETAL PINK 是一款夏季冷色調的珊瑚粉色唇膏，靈感源自錦囊花﹐上唇後顯得甜美又白皙。

2026春夏唇膏推薦12. THE WHOO 萃韻水漾潤唇膏 #33 PETAL PINK 花瓣粉紅（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦13. NARS Afterglow 悅光唇彩 #Wonderwall HK$270

NARS 的Afterglow悅光唇彩，靈感源自黃昏魔幻時刻、絢麗如水彩畫般的落日天空，一抹將夕陽暮光化為雙唇的極致光澤。唇彩採用滋養配方，質地舒適持久，帶來輕透高亮澤的妝效，更提供長達八小時的長效保濕。其中#Wonderwall 是一款閃爍粉紅色，上唇後呈現閃爍迷人的粉紅光感。

2026春夏唇膏推薦13. NARS Afterglow 悅光唇彩 #Wonderwall HK$270（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦14. KANEBO 持色魅光塑形唇膏 #EX2 Spicy Pink HK$290

KANEBO所推出持色魅光塑形唇膏，每款色調均注入能自然融於任何唇部膚色的5R活力基底，並以獨特光影調節色彩對比與飽和度。唇膏更蘊含獨家成分鎖水潤澤啫喱與保濕複合物H，塗抹瞬間形成保濕屏障膜層，持久呵護雙唇免受乾燥與粗糙侵害。其中色號EX2 Spicy Pink，是一款鮮明又時尚的粉紅色調，能為雙唇帶來持久的紅潤血色感。