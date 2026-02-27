2026年春夏彩妝5大趨勢｜溫柔與未來感並存：焦點放在唇妝、胭脂

2026年春夏季彩妝趨勢｜即將告別冷冽的秋冬季，迎來充滿活力和陽光明媚的春夏季，在妝容上亦要隨之有所變化。隨著「Balletcore」、「90年代復古妝容」、「Y3K」等熱潮興起及持續蔓延，今季的美妝有著「大膽前衛」與「低調高級感」並行的趨勢，講求包容與展現自我。



2026年春夏季彩妝趨勢1. 關鍵色調-煙粉色

春夏季的妝容更追求輕盈與細膩，打造溫柔時尚的妝容，其中煙粉色是可以多加留意的色調。煙粉色有著朦朧的高級感，它是一種低飽和度且帶灰調的粉色，保留了粉色的甜膩，同時多了微煙燻感，整體既柔和又有輕熟感。

2026年春夏季彩妝趨勢1. 關鍵色調-煙粉色（IG@m.by__sana）

2026年春夏季彩妝趨勢2. 關鍵色調-金屬銀色

於春夏妝容中可適當融入金屬感，像是金屬銀色是不錯的選擇，可為妝容帶來「Y3K」的未來妝感。這類顏色可作眼影核心顏色，營造充滿前衛感的視覺效果。假如是日常妝容，可用作點綴眼妝感或唇妝，前者可重點點綴眼頭、臥蠶或眼皮中央；後者則可輕點於唇妝上﹐使妝容有著高冷空靈感。

2026年春夏季彩妝趨勢2. 關鍵色調-金屬銀色（IG@m.by__sana）

2026年春夏季彩妝趨勢3. 水霧光、柔焦感

在底妝方面，會是追求猶如原生好膚質的自然底妝，不再追求零瑕疵。妝感更偏是健康透亮，帶來輕霧柔焦感，更著重展現底妝的高級質感，全日保持自然妝容。此外，選擇富含養肌成分的底妝產品，亦是未來大趨勢之一，這類底妝產品在帶來自然妝感，同時兼具保濕與護養功效，可避免長時間化妝帶來的肌膚負擔。

2026年春夏季彩妝趨勢3. 水霧光、柔焦感（IG@hyemhyemu）

2026年春夏季彩妝趨勢4. 蜜糖水光唇

「蜜糖水光唇」是結合了韓系彩妝與歐美水光豐盈唇妝，猶如唇上裹了一層透明蜜糖，視覺上營造出嘟嘟唇的效果。在產品選擇上，可留意高亮澤、濕潤的質地，更易打造出果凍般透亮及豐盈妝效。此外，還可配合「模糊邊界」的唇線畫法，帶出自然暈染又不失精緻。

2026年春夏季彩妝趨勢4. 蜜糖水光唇（IG@noodle.zip）

2026年春夏季彩妝趨勢5. 修容＋胭脂

胭脂不再只是提升氣色，更是修飾面部輪廓的好幫手，所以修容式胭脂將會是一大趨勢。這類胭脂可選擇液體或膏狀，能與肌膚緊密貼合，猶如原生自帶的感覺。而色調可選擇杏色、暖調的珊瑚紅色、帶灰調的粉色等低飽和顏色，可更易增加臉部立體感。