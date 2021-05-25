消委會檢測｜14款高效保濕面霜OLAY性價比高　 4種膚質點揀面霜？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-25 19:22

保濕面霜｜面霜是日常必須品，一年四季都要保濕，市面上保濕面霜眾多，到底哪一款保濕效能好？不同肌膚如何選擇合適的保濕面霜？消委會檢測市面多款保濕面霜，愈貴未必保濕效果愈好，檢測結果有14款獲高分的保濕面霜，售價由百多元至2千多元不等。

市面上保濕面霜眾多，該如何選擇？（yuenkaka@instagram）

保濕面霜比併：OLAY性價比高

消委會評測市面17款香港有售的保濕面霜，以比對保濕效能為準則，測試連續4星期使用樣本後，皮膚角質層的電容值是否有所增加。結果顯示，未必愈貴效果愈好。

檢測樣本之中，有14款保濕面霜獲3.5分（5分最高），另有兩個樣本2.5分，有1個樣本1.5分，售價由港幣$129.9 – $2,700不等。

▼▼▼按圖看：消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高）▼▼▼

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如何挑選適合面霜？

肌膚分4大種類：敏感性或乾性、混合性、油性與中性，要找到合適的保濕面霜，先要清楚自己的皮膚特性；消委會提醒，選購及使用保濕面霜時應注意成分，才能找到不致敏且適合自己的產品。

▼▼▼如何知道個人皮膚特性？２步助你輕鬆找到適合自己的保濕面霜，4種皮膚特性有哪些合適的產品？▼▼▼

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（產品價錢更新至2021年3月）

資料來源：香港消費者委員會

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