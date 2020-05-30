自COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情開始，就連身邊一向皮膚好的朋友紛紛不是說多了暗瘡，便是狂出暗粒，令心情不佳。 面對突然其來的暗瘡可以如何解決呢？筆者有兩款對抗暗瘡、暗粒，甚至去紅的產品一定會長住在家中，穩定肌膚，甚至擊退痘痘。

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel是「低調好物」。（林珈希攝）

Aesop B Triple C Facial Balancing Gel

來自澳洲的Aesop，簡約的包裝吸引不少「文青友」支持，然而品牌並非得個樣，而真的幫助到混合肌的朋友，筆者第一次接觸Aesop是使用「In Two Minds」，果真能穩定肌膚，唯一缺點，略貴。

筆者屬混合偏油肌，不時有暗粒的煩惱，也會去美容院針清，弄得滿臉通紅，剛好資料搜集時發現Aesop B Triple C Facial Balancing Gel含維他命B和具有修復功效的維他命C，以及綠茶提取物、金縷梅和洋甘菊等成分，可有效提升修復，從前要4天才能完全自然去紅，現在2天便可，成為facial後必用的護膚品。

後來看到台灣KOL介紹B Triple C在這「口罩日子」有效，便開始天天使用，它對付「大腫痘」非常好用；不過它的質地非常有趣，有點像蜂蜜或蘆薈，非常黏稠，剛開始會「懷疑人生」，真的直接搽上臉便可？對，只要你忍受到剛開始的黏稠感便成功了，皮膚大概1分鐘便吸收，而且具光澤感；品牌也指特別適合居於炎熱、潮濕和污染環境的人士使用，難怪受到與香港天氣相近的台灣人喜愛。

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+ 4 + 3 + 2

La Roche Posay 是專為敏感肌而設。（林珈希攝）

La Roche Posay Effaclar Duo[+]

如果你是敏感肌膚的女生，除了聽過Avène，一定也留意過來自法國的La Roche Posay，同樣是開架的醫美品牌，有多位皮膚科醫生合作與推薦，敏感肌使用時也較為放心。

生暗瘡、暗粒原因不外乎油脂分泌失衝，除了日常的保濕護理，油性肌膚可同「Effaclar系列」，當中的Duo[+]在網絡深受歡迎，當初筆者便抱着試一試的心態入手，其主打擊退黑頭粉刺、重點瑕疵及過盛油光等問題，甚至提供更全面去瑕疵抗印功效，筆者非常同意它去粉刺暗粒的功效，粒粒明顯被控制；由於質感較清爽、易吸收，上臉後皮膚啞緻又不覺乾，但去瑕疵去印功效在筆者臉上便不大見效。

有同樣皮膚狀況的朋友可以一試，官方教可以搽在問題位置上，但筆者均全臉搽，40mL可用2-3個月。

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