單次消費美容院邊間CP值最高？推薦Essence Beaute & Hair Spa

在香港，愛美與保養已成為許多男女的生活日常。美容中心多不勝數，到底邊間單次消費美容院CP值最高、又唔Hard Sell？全港最多明星光顧的美容及頭療中心——Essence Beaute & Hair Spa。想擁有明星般自帶素顏光的水光肌，兼備亮麗豐盈的髮質？推薦Essence Beaute & Hair Spa！最緊要係明碼實價、唔Hard Sell、CP值最高！



Essence Beaute & Essence Hair Spa 是全港星級信賴的美容品牌首選，榮獲 2025 Tokyo Design Awards 設計大獎，一站式提供皮膚及頭皮護理服務。品牌精選國際科研級產品與先進儀器，為您量身打造高效、精準的肌膚與頭髮解決方案。

(Essence Beaute&Hair Spa)

Essence Beaute 宗旨：拒絕無效護膚！ 精選國際科研級產品與先進儀器，匯聚市場上最流行、最多人做的國際儀器，一間即可滿足所有皮膚需求。熱門療程包括：最新HIFU鋼筋索 Ultraformer Mpt、韓國No.1大熱原美電波 Oligio X、BTL Exion 膠原自生、Pico Laser皮秒激光、永久脫毛、韓版 Hydrafacial、Exosome 水光導入等——全部都是市場最新、最大熱的儀器。

(Essence Beaute&Hair Spa)

另一重點服務是 Head Spa — Essence Hair Spa，專業韓式護髮中心，專注根源養護，以科技療癒每一寸頭皮。採用國際科研育髮儀器與矜貴高效產品，例如西班牙育髮儀器 INDIBA® HairWave、英國劍橋科研育髮 RCI Hairscience®，以及頂級魚子醬、黑珍珠修護系列產品等。

(Essence Beaute&Hair Spa)

Essence Hair Spa 結合六星級頭皮護理流程，為您提供從檢測到療程的完整頭皮健康方案。無論是脫髮預防、髮質強化、髮量增密，還是頭皮發炎、頭皮濕疹、頭皮敏感、頭皮屑等問題，皆能為您量身打造個人化療程，實現理想髮肌狀態。每一步都為您獨家設計，全程保密，安心修復。

(Essence Beaute&Hair Spa)

兩間旗艦店位於銅鑼灣, 地鐵站步行5分鐘即到：

𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐞́ 肌研美學

Whatsapp : +852 666 10108

地址：銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業大廈15樓

𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐢𝐫 𝐬𝐩𝐚 頭皮護理專家

Whatsapp : +852 666 10106

地址：銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心1906-07室

【立即填問卷】有機會贏取「60分鐘無痛鉗清療程｜加送外泌體精華」

👉按此立即參與問卷調查👈

01女生儷人盛會2026｜誠邀讀者體驗：填問卷送禮物/獨家趨勢發佈