Sephora限時4折！護膚化妝/香水$21起：必買M·A·C唇膏、NARS胭脂

Sephora 折扣優惠｜初秋換季，就是入手護膚品及化妝好物的好時機。Sephora推出限時購物優惠，指定產品由即日起至11月3日低至4折起，不少人氣化妝品、護膚品、頭髮及身體護理產品亦包括在內，最平HK$21起即可入手。「01女生」為大家精選推介8大必買高質Sephora好物，不要錯過！



Sephora Beauty Steals 低至4折(官網)

Sephora Beauty Steals 低至4折

優惠：Sephora門市或網店購買指定產品低至4折

優惠期：即日起至11月3日

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Sephora Beauty Steals必買好物｜1. Sephora Collection 髮膜HK$21（原價HK$42）

Sephora 自家品牌系列獲不少網民大讚價格親民、實用性高。這款修護髮膜設有椰子及芒果香味，主打夜間免沖洗功用，獨立包裝設計方便旅行攜帶。只需要在睡前塗抹於乾髮上，並戴上附帶專用髮帽，利用夜間時間滋養與修復髮絲，一覺醒來時就可以擁有柔順秀髮。立即購買

Sephora Beauty Steals必買好物｜2. M·A·C Cosmetics 水漾潤澤唇膏HK$140起（視乎色調；原價HK$200）

在Threads上大獲用家及化妝師好評的唇膏！唇膏富含荷荷巴油、覆盆子籽油、椰子油等養膚配方，因此能即時為雙唇補水。質地輕盈水潤且有琉璃光澤，塗抹時如奶油般絲滑，不顯乾紋。熱賣色號推介：百搭裸色系#540 Thanks, It's M·A·C!、經典知性色號Spice It Up、顯白紫棕色#Alone Time、暖調珊瑚粉色#See Sheer。立即購買

Sephora Beauty Steals必買好物｜3. NARS Afterglow悅光透亮胭脂液HK$217（原價HK$310）

化妝同時兼具保濕功用，是廣受美妝愛好者好評的胭脂液！胭脂液呈霜狀質感，質地柔滑輕盈，上臉貼膚而且不顯毛孔，更可以按需要疊加色彩。值得一讚是顯色度高，一推即可暈染，而化妝新手用的話，建議少量多次輕印上妝，妝感更顯自然。人氣色號推介：霧面感豆沙玫瑰色#Dolce Vita、百搭蜜桃粉色#Orgasm及去黃提亮的丁香紫#Wonderlust。立即購買

Sephora Beauty Steals必買好物｜4. MAKE UP FOR EVER 高清光感柔焦粉底HK$308起（原價HK$440）

品牌王牌產品之一，含有 86% 高保濕護膚成分，主打即時且長效的滋潤。質地水潤，延展性高，上妝後感覺貼服舒服，帶有修飾毛孔和提亮效果，持妝表現亦相當不錯，特別適合在香港潮濕天氣下使用。立即購買

Sephora Beauty Steals必買好物｜5. Ole Henriksen胜肽豐盈保濕護唇精華HK$133（原價HK$190）

想要在秋季打造完美唇妝，護唇精華是不可或缺的秘密武器。這款護唇精華富含胜肽與野生芒果油，能密集補水，一抹撫平乾燥唇紋及滋潤脫皮的雙唇。單擦就能呈現出如水光唇妝效，讓雙唇看起來更豐滿有彈性，亦可以疊擦在霧面唇膏上，增加豐唇妝效。立即購買

Sephora Beauty Steals必買好物｜6.Mario Badescu 潤澤卸妝潔膚油HK$99（原價HK$165）

護膚的第一步絕對是卸妝！秋天天氣開始變得乾燥，假如卸妝後出現緊繃感，不妨嘗試換上質地滋潤的卸妝油。來自美國經典草本護膚品牌的Mario Badescu，名模 Bella Hadid、超模 Heidi Klum都是用家，實力不容小覷。而這款卸妝油亦深受很多網民高度評價，它質地輕盈水感不黏膩，而且富含天然草本成份，在徹底溶解防水眼妝和面部髒污的同時，還能保留肌膚水分，更不會引致暗粒。立即購買

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Sephora Beauty Steals必買好物｜7.Supergoop!Unseen Sunscreen SPF 50 PA+++ HK$241.5（原價HK$345）

一年四季不論陰晴都必須做好防曬，才能有效抵抗紫外線對肌膚的傷害。這款無色防曬霜具備溫和且高效防護配方，質地清爽不油膩，還能呈現霧面柔焦效果，可以當作妝前隔離使用。一支多效，不論是單擦，還是當作妝前打底，都能完美勝任，難怪在美妝圈一直都有好口碑。立即購買

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Sephora Beauty Steals必買好物｜8.OUAI North Bondi Eau de Parfum HK$333（原價HK$555）

秋天的香氣帶有一絲微涼的愜意，而OUAI這款香水正好完美捕捉了這份清爽與乾淨。香水靈感來自澳洲標誌性的邦迪海灘，帶有西普花香調，融合了清新的佛手柑、蘋果花與溫暖的白麝香，散發著自然舒服的香氣。立即購買

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Sephora HK｜運費政策

凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費。

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1. 生日月份購物可獲雙倍積分

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