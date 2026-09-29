MAKE UP FOR EVER官網將停運｜SEPHORA、門市仍可選購：5彩妝推薦

繼L’Oréal旗下多個美妝品牌香港網店宣布停止服務後，再有美妝品牌即將關閉香港網店。LVMH旗下的法國美妝品牌MAKE UP FOR EVER，先是於官方網站宣布因應策略調整，香港官方網店將於9月30日後正式停止營運。緊接再流傳出品牌將逐步撤出香港市場，引發大批顧客湧往門市搶購囤貨，現場人頭湧湧。這次「01女生」整理了 MAKE UP FOR EVER 5 大值得入手的化妝品，均獲無數用家好評。



MAKE UP FOR EVER 官網將於9月30日後停運（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER香港官網9月30日停運：網購將全面轉移至Sephora

MAKE UP FOR EVER於官方網站指，因應策略調整，官方網店將於9月30日後停運。如有關於網店訂單查詢，可聯絡MAKE UP FOR EVER客服查詢。而在官方網店停運後，大家仍可到訪SEPHORA網店選購。

近日更流傳品牌或將逐步撤出香港市場，引發專門店會否結業之疑慮。目前MAKE UP FOR EVER 有5間專門店及1個專櫃分別位於銅鑼灣、九龍灣、旺角、屯門、沙田及尖沙咀（Facesss）。

MAKE UP FOR EVER 化妝好物推薦

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦1. 高清智能衡膚粉底 30ml HK$420

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MAKE UP FOR EVER 的高清智能衡膚粉底，採用防水抗汗配方，兼具長效持妝及24小時舒適妝感，遇油控油、遇乾保濕，有效全日保持肌膚均勻的完美狀態。此外，品牌精心調配出四大色系：暖色、冷色、中性和暖橄欖色，共17款粉底液色調，任何膚色都能輕易找到適合自己的粉底液。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦1. 高清智能衡膚粉底 30ml HK$420（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦2. 高清多功能粉霜盤 HK$700

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MAKE UP FOR EVER 的高清多功能粉霜盤，一盤滿足多種彩妝需求，尤其特別適合旅行時使用。每盤都備有12種色調，包括6款粉底色，可用作均勻膚色、遮瑕及修容；2款提亮色，分別為玫瑰色或金色；以及4款胭脂色調，由柔和的粉紅、鮮豔紅色至漿果色調，方便變換不同風格妝容。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦2. 高清多功能粉霜盤 HK$700（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦3. 高清柔肌空氣蜜粉 HK$350

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MAKE UP FOR EVER 的高清柔肌空氣蜜粉，質地輕透如煙，能瞬間修飾毛孔、霧化細紋，打造全天候持妝的無瑕底妝。此外注入保濕成分，可鎖住肌膚水分，確保全日清爽不乾澀，實現零粉感的隱形底妝。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦3. 高清柔肌空氣蜜粉 HK$350（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦4. 濃密捲翹睫毛膏 HK$250

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MAKE UP FOR EVER 的濃密捲翹睫毛膏，採用獨特研製刷頭，可放大每一根睫毛，塑造乾淨清晰的豐盈效果。更可以透過層層疊加，從根根分明睫毛到大膽濃密，都不用擔心會結塊。此外，睫毛膏色調是高飽和的濃黑，更易塑造出深邃的眼妝。

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦4. 濃密捲翹睫毛膏 HK$250（MAKE UP FOR EVER）

MAKE UP FOR EVER化妝品推薦5. ARTIST極鎖色柔霧頰唇釉 HK$280

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MAKE UP FOR EVER 所推出的極鎖色柔霧頰唇釉，不只可用於唇部，還可應用於面頰和眼部，一支即可完成大半妝容。此外，唇釉有著持久不脫及長效抗暈染的功效，同時備有18種鮮豔色調供選擇，是化妝袋必備好物之一。