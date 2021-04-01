香水使用｜香水味道更持久6大貼士　別只噴手腕3步令香水最有效？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-01 13:02

香水如何噴才最持久有效？要噴多少？不少人以為噴手腕是最好，但原來要發揮香水最好效果，還有幾個部份不可忽略；噴錯香水，隨時有反效果。由香水師提供6大貼士，不妨參考！

許多女生都習慣噴香水後磨擦手腕。（anjaylia@instagram）

香水師分享6大正確使用香水貼士

香水是酒精加香精，透過酒精的揮發，把香精中的香味帶到空氣的中。香水一般分為4個等級：

「香精 Parfum」：香料濃度20% - 40%，香味可維持5-7小時，適合隆重場合 「淡香精 Eau de Parfum」：香料濃度10% - 20%，持香約4 - 5小時，廣泛使用 「淡香水 Eau de Toilette」：香料濃度5% - 10%，持香約3 - 4小時，較柔和 「古龍水 Eau de Cologne」：香料濃度3% - 5%，持香約1 - 2小時，較清淡

大家總愛手腕上噴上香水後磨擦雙腕，再拍拍頸子，但原來一直做錯了？台灣Youtube頻道「香水人生」，有香水師分享香水的使用貼士，如何增加持久度、正確步驟等，非常實用。

▼▼▼香水在愈高溫、離鼻子愈接近的地方愈顯香？按圖即看香水師提供的6大香水貼士，你是否用對了？▼▼▼

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不愛用或剩餘的香水不想掉，但又想不到其他用法？香水師分享3個簡單方法，例如自製香水擴香器，就可物盡其用。

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