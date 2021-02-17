ZARA X Jo Malone香水減價低至$59　DONKI藏平價香水可媲美專櫃

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-17 16:45

Zara X Jo Malone 減價｜Zara去年正式推出與Jo Malone London創辦人Jo Malone聯手創造「Zara Emotion」系列，令全球女生哄動，第1天開售已賣光，最近竟然出現減價？

ZARA X Jo Malone香水減價低至$59

快時尚品牌 Zara近年開始踏足美妝界，先是推出化妝品系列，後來更宣布與Jo Malone London創辦人Jo Malone合作，推出「Zara Emotion」系列，共8款香氣，當中更有與 Jo Malone London 一樣擁有獨特、難忘的香氣，像是伊蘭、佛手柑、西柚，加上定價都比Jo Malone London與Jo Malone創立的「Jo Loves」價位低，難怪一推出便瘋搶。

新年後，Zara更悄悄推出優惠，「Zara Emotion」系列最平只需$59，趁着貨源充足便與姊妹一同入貨吧！

▼▼▼按圖即看 Zara x Jo Malone 「Zara Emotion」香水系列減價後價錢▼▼

+ 19 + 19 + 19

Zara與Jo Malone更乘勝追擊，在春夏季推出了新香水系列「The Glace Collection」，不過便不在減價範圍中。

▼▼▼按圖即看 Zara x Jo Malone 「The Glace Collection」香水系列價錢與發售門市▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

日本香水定價夠親民 激安殿堂DONKI藏平價版Jo Malone London?

市面上香水品牌眾多，但平均一支香水也要索價HK$500以上，日本有不少好用開架品牌，原來連香水也有親民版，看看以下介紹的平價香水品牌，在香港有售，不用代購。

▼▼▼按圖即看日本人氣香水推介，多達20種香味以上，低至$105，學生妹也負擔▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映：日本雜誌《CLASSY. 》曾經向不同年紀的男性作出調查，並整合了「美人感香水」，想讓男生對你心動？不妨參考一下。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映：章小蕙近年轉戰大陸發展網絡事業，她更一次過公開逾5萬的化妝、護膚品清單，單是面霜已過萬，但最愛卻是用Olay？（延伸閱讀）▼▼▼