面霜｜UrCosme10大保濕啫喱面霜　Kiehl’s舒緩敏感肌哪款1物5用？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-27 12:00

保濕啫喱面霜｜油脂分泌旺盛，想保濕又怕黏膩，啫喱質感的保濕面霜便最好不過；入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新保濕啫喱面霜排行榜，哪款鎖水、鎖水功效最好？敏感肌又該如何選擇？

轉季在即，油脂分泌開始旺盛，選擇保濕面霜要小心。（wongmanyik＠instagram）

台灣Urcosme最新10大保濕啫喱面霜 酒糟肌、敏感肌該如何選擇？

保濕面霜一般分3大類：保濕啫喱、乳狀啫喱及面霜，質感由水潤到厚重，愈厚重鎖水功力相對較高，但並非所有肌膚都適合，過於厚重，會出暗瘡、暗粒之外，感覺也不快。油脂多，便避免使用質感太厚的面霜，有時又要長時間開冷氣或抽濕機，需要高效補水、鎖水 ，則便可使用保濕啫喱。

各大品牌均有推出保濕啫喱面霜，哪一款功效好？不妨參考一下台灣 Urcosme最新排行榜（截至2021/3/22），看看用家有何評價。

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▼▼▼同場加映：消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1位只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：人體肌膚分4大種類：敏感性或乾性、混合性、油性與中性，想找到自己合適的保濕面霜前，便先要清潔自己的皮膚特性，如何在家知道個人皮膚特性？２步助你輕鬆找到適合自己的保濕面霜（延伸閱讀）▼▼▼